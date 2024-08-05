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Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов
Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов - 05.08.2024, ПРАЙМ
Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов
Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, он проходит по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T14:39+0300
2024-08-05T14:39+0300
2024-08-05T14:53+0300
минобороны
ск
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, он проходит по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Отмечается, что правоохранители расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил Ахмедова под стражу.Также задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных денег, выеденных для парка "Патриот" и выставочного центра.
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минобороны, ск, арест
Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов
СКР: задержаны директор парка "Патриот" Ахмедов и генерал-майор Шестеров
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, он проходит по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Отмечается, что правоохранители расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил Ахмедова под стражу.
Также задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных денег, выеденных для парка "Патриот" и выставочного центра.
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