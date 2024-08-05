https://1prime.ru/20240805/podshipniki-850662276.html
Из-за контрафактных подшипников были выведены из строя 5 Ил-76, пишет СМИ
Из-за контрафактных подшипников были выведены из строя 5 Ил-76, пишет СМИ - 05.08.2024, ПРАЙМ
Из-за контрафактных подшипников были выведены из строя 5 Ил-76, пишет СМИ
Ущерб, причиненный Министерству обороны от поставок бракованных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, составил около 130 миллионов рублей,... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T07:59+0300
2024-08-05T07:59+0300
2024-08-05T07:59+0300
криминал
гособоронзаказ
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ущерб, причиненный Министерству обороны от поставок бракованных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, составил около 130 миллионов рублей, пишут "Известия".Уголовное дело возбуждено следственным управлением СК по Московской области по факту злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Следствие подозревает менеджеров Балашихинского литейно-механического завода в подлоге документов.По словам источника, управленцы БЛМЗ в период с декабря 2017 по январь 2022 года купили подшипники неизвестного происхождения, пытаясь избежать ответственности за просрочку исполнения договоров на поставки запчастей и получить оплату по заключенным контрактам в рамках гособоронзаказа. Для этого, полагает следствие, они подделали документы о закупке подшипников у ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ). Также были сфальсифицированы документы о приемке продукции представителем Минобороны.По словам представителей БЛМЗ, завод признан потерпевшей стороной по делу, а возможные нарушения при оформлении документов на подшипники были допущены СПЗ, у которого их купили. Сам Самарский подшипниковый завод находится в процессе банкротства, а его руководство обвиняется в преднамеренном банкротстве.Поставки контрафактных подшипников привели к временному выводу из строя пяти военно-транспортных самолетов.В отношении бывшего генерального директора БЛМЗ, Никогоса Окрояна, уже было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.Сто процентов доли в уставном капитале СПЗ принадлежат кипрской компании SPZ Holding Limited. Вопросы о том, как предприятие с кипрской структурой собственности могло участвовать в поставках для гособоронзаказа, остаются без ответа.
https://1prime.ru/20240618/gosoboronzakaz-849265281.html
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криминал, гособоронзаказ
Из-за контрафактных подшипников были выведены из строя 5 Ил-76, пишет СМИ
"Известия": Минобороны потеряло 130 млн рублей из-за некачественных поставок
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ.
Ущерб, причиненный Министерству обороны от поставок бракованных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, составил около 130 миллионов рублей, пишут "Известия"
.
Уголовное дело возбуждено следственным управлением СК по Московской области по факту злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Следствие подозревает менеджеров Балашихинского литейно-механического завода в подлоге документов.
По словам источника, управленцы БЛМЗ в период с декабря 2017 по январь 2022 года купили подшипники неизвестного происхождения, пытаясь избежать ответственности за просрочку исполнения договоров на поставки запчастей и получить оплату по заключенным контрактам в рамках гособоронзаказа. Для этого, полагает следствие, они подделали документы о закупке подшипников у ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ). Также были сфальсифицированы документы о приемке продукции представителем Минобороны.
Медведев признал наличие "шероховатостей" в исполнении гособоронзаказа
По словам представителей БЛМЗ, завод признан потерпевшей стороной по делу, а возможные нарушения при оформлении документов на подшипники были допущены СПЗ, у которого их купили. Сам Самарский подшипниковый завод находится в процессе банкротства, а его руководство обвиняется в преднамеренном банкротстве.
Поставки контрафактных подшипников привели к временному выводу из строя пяти военно-транспортных самолетов.
В отношении бывшего генерального директора БЛМЗ, Никогоса Окрояна, уже было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.
Сто процентов доли в уставном капитале СПЗ принадлежат кипрской компании SPZ Holding Limited. Вопросы о том, как предприятие с кипрской структурой собственности могло участвовать в поставках для гособоронзаказа, остаются без ответа.