https://1prime.ru/20240805/podshipniki-850662276.html

Из-за контрафактных подшипников были выведены из строя 5 Ил-76, пишет СМИ

Из-за контрафактных подшипников были выведены из строя 5 Ил-76, пишет СМИ - 05.08.2024, ПРАЙМ

Из-за контрафактных подшипников были выведены из строя 5 Ил-76, пишет СМИ

Ущерб, причиненный Министерству обороны от поставок бракованных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, составил около 130 миллионов рублей,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T07:59+0300

2024-08-05T07:59+0300

2024-08-05T07:59+0300

криминал

гособоронзаказ

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/41/835724103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e13df7dfb76dc0b703d61191f245693f.jpg

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ущерб, причиненный Министерству обороны от поставок бракованных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, составил около 130 миллионов рублей, пишут "Известия".Уголовное дело возбуждено следственным управлением СК по Московской области по факту злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Следствие подозревает менеджеров Балашихинского литейно-механического завода в подлоге документов.По словам источника, управленцы БЛМЗ в период с декабря 2017 по январь 2022 года купили подшипники неизвестного происхождения, пытаясь избежать ответственности за просрочку исполнения договоров на поставки запчастей и получить оплату по заключенным контрактам в рамках гособоронзаказа. Для этого, полагает следствие, они подделали документы о закупке подшипников у ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ). Также были сфальсифицированы документы о приемке продукции представителем Минобороны.По словам представителей БЛМЗ, завод признан потерпевшей стороной по делу, а возможные нарушения при оформлении документов на подшипники были допущены СПЗ, у которого их купили. Сам Самарский подшипниковый завод находится в процессе банкротства, а его руководство обвиняется в преднамеренном банкротстве.Поставки контрафактных подшипников привели к временному выводу из строя пяти военно-транспортных самолетов.В отношении бывшего генерального директора БЛМЗ, Никогоса Окрояна, уже было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.Сто процентов доли в уставном капитале СПЗ принадлежат кипрской компании SPZ Holding Limited. Вопросы о том, как предприятие с кипрской структурой собственности могло участвовать в поставках для гособоронзаказа, остаются без ответа.

https://1prime.ru/20240618/gosoboronzakaz-849265281.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

криминал, гособоронзаказ