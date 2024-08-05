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Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot
Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot - 05.08.2024, ПРАЙМ
Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot
Польша планирует приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T18:24+0300
2024-08-05T18:24+0300
вооружения
польша
patriot
закупка
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ВАРШАВА, 5 авг - ПРАЙМ. Польша планирует приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Мы постоянно модернизируем наши Вооруженные силы … сегодня мы подписали офсетное соглашение о покупке вертолетов Apache AH-64E, а еще нам предстоит подписание контрактов на 48 пусковых установок Patriot", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х. В прошлом месяце США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды.
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польша, patriot, закупка
Вооружения, ПОЛЬША, Patriot, закупка
18:24 05.08.2024
 
Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Косиняк-Камыш: Польша подпишет соглашение о закупке 48 ЗРК Patriot

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 5 авг - ПРАЙМ. Польша планирует приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы постоянно модернизируем наши Вооруженные силы … сегодня мы подписали офсетное соглашение о покупке вертолетов Apache AH-64E, а еще нам предстоит подписание контрактов на 48 пусковых установок Patriot", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
В прошлом месяце США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды.
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ВооруженияПОЛЬШАPatriotзакупка
 
 
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