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Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot - 05.08.2024, ПРАЙМ

Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Польша планирует приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T18:24+0300

2024-08-05T18:24+0300

2024-08-05T18:24+0300

вооружения

польша

patriot

закупка

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ВАРШАВА, 5 авг - ПРАЙМ. Польша планирует приобрести 48 пусковых установок ЗРК Patriot, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Мы постоянно модернизируем наши Вооруженные силы … сегодня мы подписали офсетное соглашение о покупке вертолетов Apache AH-64E, а еще нам предстоит подписание контрактов на 48 пусковых установок Patriot", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х. В прошлом месяце США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды.

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польша, patriot, закупка