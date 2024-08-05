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ЕС может поддержать введение пошлин на китайские электромобили в ноябре

ЕС может поддержать введение пошлин на китайские электромобили в ноябре - 05.08.2024, ПРАЙМ

ЕС может поддержать введение пошлин на китайские электромобили в ноябре

Страны Евросоюза, вероятнее всего, поддержат введение пошлин на импорт китайских электрических автомобилей в ноябре, сообщает газета Financial Times со ссылкой... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T07:33+0300

2024-08-05T07:33+0300

2024-08-05T07:33+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, вероятнее всего, поддержат введение пошлин на импорт китайских электрических автомобилей в ноябре, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса. Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе сообщал, что ЕК не имеет цели вводить импортные пошлины на электрические автомобили из Китая, мера направлена на корректирование несправедливой ситуации, сложившейся между производителями в КНР и Европе из-за китайских госсубсидий. "Страны-члены ЕС, скорее всего, поддержат введение предлагаемых пошлин на китайские электромобили в ноябре", - говорится в сообщении. Как заявил Домбровскис газете, страны ЕС "осознают необходимость защиты автомобильной промышленности" блока, поскольку доля Китая на рынке электромобилей растёт очень быстро. Согласно Домбровскису, это является "проблемой, которую необходимо решать". Он отметил, что Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС и блок заинтересован в сотрудничестве с ним, однако двусторонние торговые отношения он назвал "несбалансированными". Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%. Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, "сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку", будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, - пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее.

https://1prime.ru/20240705/kitay-849845169.html

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ес, китай, авто, пошлины