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Райффайзенбанк прекратил открывать брокерские счета

Райффайзенбанк прекратил открывать брокерские счета - 05.08.2024, ПРАЙМ

Райффайзенбанк прекратил открывать брокерские счета

С 26 июля текущего года Райффайзенбанк приостановил открытия брокерских счетов для розничных инвесторов, о чем изданию "Коммерсант" рассказали в пресс-службе... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T13:34+0300

2024-08-05T13:34+0300

2024-08-05T13:34+0300

россия

райффайзенбанк

брокерские счета

ецб

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. С 26 июля текущего года Райффайзенбанк приостановил открытия брокерских счетов для розничных инвесторов, о чем изданию "Коммерсант" рассказали в пресс-службе банка. Отмечается, что подобное решение руководства банка обусловлено соответствующим предприсанием Европейского Центробанка в отношении Raiffeisen Bank International (RBI). В банке уточнили, что предприсание предусматривает снижение со стороны RBI кредитного портфеля на территории России на 65 процентов до 2026 года. В то же время сообщается, что действующие счета работают штатно. Кроме того, банк продолжает обслуживать все категории клиентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, райффайзенбанк, брокерские счета, ецб