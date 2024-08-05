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Райффайзенбанк прекратил открывать брокерские счета
Райффайзенбанк прекратил открывать брокерские счета - 05.08.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк прекратил открывать брокерские счета
С 26 июля текущего года Райффайзенбанк приостановил открытия брокерских счетов для розничных инвесторов, о чем изданию "Коммерсант" рассказали в пресс-службе... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T13:34+0300
2024-08-05T13:34+0300
2024-08-05T13:34+0300
россия
райффайзенбанк
брокерские счета
ецб
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. С 26 июля текущего года Райффайзенбанк приостановил открытия брокерских счетов для розничных инвесторов, о чем изданию "Коммерсант" рассказали в пресс-службе банка. Отмечается, что подобное решение руководства банка обусловлено соответствующим предприсанием Европейского Центробанка в отношении Raiffeisen Bank International (RBI). В банке уточнили, что предприсание предусматривает снижение со стороны RBI кредитного портфеля на территории России на 65 процентов до 2026 года. В то же время сообщается, что действующие счета работают штатно. Кроме того, банк продолжает обслуживать все категории клиентов.
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россия, райффайзенбанк, брокерские счета, ецб
РОССИЯ, Райффайзенбанк, брокерские счета, ЕЦБ
Райффайзенбанк прекратил открывать брокерские счета
Райффайзен: с 26 июля банк приостановил открытие брокерских счетов для физлиц
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
С 26 июля текущего года Райффайзенбанк приостановил открытия брокерских счетов для розничных инвесторов, о чем изданию "Коммерсант"
рассказали в пресс-службе банка.
Отмечается, что подобное решение руководства банка обусловлено соответствующим предприсанием Европейского Центробанка в отношении Raiffeisen Bank International (RBI).
В банке уточнили, что предприсание предусматривает снижение со стороны RBI кредитного портфеля на территории России на 65 процентов до 2026 года.
В то же время сообщается, что действующие счета работают штатно. Кроме того, банк продолжает обслуживать все категории клиентов.
Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых