Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла рассматривает возможное применение технологий "Росатома" - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240805/rosatom-850661762.html
Венесуэла рассматривает возможное применение технологий "Росатома"
Венесуэла рассматривает возможное применение технологий "Росатома" - 05.08.2024, ПРАЙМ
Венесуэла рассматривает возможное применение технологий "Росатома"
Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины,... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T07:30+0300
2024-08-05T07:30+0300
энергетика
росатом
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
КАРАКАС, 5 авг - ПРАЙМ. Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Сотрудничество по линии "Росатома" планомерно развивается. В марте 2024 года по приглашению министерства науки и технологий Венесуэлы прошел семинар с участием специалистов "Росатома" об использовании ядерных технологий в мирных целях. Его посетило более 100 человек. В текущий момент рассматривается несколько предложений о применении разработок Росатома в различных сферах, в сельском хозяйстве и медицине в том числе", - сказал Мелик-Багдасаров. По словам российского дипломата, отношения России и Венесуэлы в целом сейчас динамично развиваются - регулярно появляются новые инициативы, направленные на укрепление и развитие стратегического партнерства. "В конце этого года планируется очередное заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, в ходе которой мы с партнерами пополним договорно-правовую базу новыми соглашениями и проанализируем перспективные направления развития российско-венесуэльского сотрудничества", - добавил Мелик-Багдасаров. Российская госкорпорация "Росатом" активно работает в регионе Латинской Америки и является крупнейшим поставщиком изотопной продукции для ядерной медицины в Бразилии, поставки идут также в Аргентину, Чили, Уругвай, Перу и на Кубу. Совместно с Боливийским агентством по ядерной энергии ABEN продолжается строительство в Боливии Центра ядерной науки и технологий.
https://1prime.ru/20240803/venesuela-850638709.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, венесуэла
Энергетика, Росатом, ВЕНЕСУЭЛА
07:30 05.08.2024
 
Венесуэла рассматривает возможное применение технологий "Росатома"

Посол России: в Венесуэле рассматривается возможное применение технологий "Росатома"

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАРАКАС, 5 авг - ПРАЙМ. Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Сотрудничество по линии "Росатома" планомерно развивается. В марте 2024 года по приглашению министерства науки и технологий Венесуэлы прошел семинар с участием специалистов "Росатома" об использовании ядерных технологий в мирных целях. Его посетило более 100 человек. В текущий момент рассматривается несколько предложений о применении разработок Росатома в различных сферах, в сельском хозяйстве и медицине в том числе", - сказал Мелик-Багдасаров.
По словам российского дипломата, отношения России и Венесуэлы в целом сейчас динамично развиваются - регулярно появляются новые инициативы, направленные на укрепление и развитие стратегического партнерства.
#Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа
3 августа, 05:34
"В конце этого года планируется очередное заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, в ходе которой мы с партнерами пополним договорно-правовую базу новыми соглашениями и проанализируем перспективные направления развития российско-венесуэльского сотрудничества", - добавил Мелик-Багдасаров.
Российская госкорпорация "Росатом" активно работает в регионе Латинской Америки и является крупнейшим поставщиком изотопной продукции для ядерной медицины в Бразилии, поставки идут также в Аргентину, Чили, Уругвай, Перу и на Кубу. Совместно с Боливийским агентством по ядерной энергии ABEN продолжается строительство в Боливии Центра ядерной науки и технологий.
 
ЭнергетикаРосатомВЕНЕСУЭЛА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала