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Венесуэла рассматривает возможное применение технологий "Росатома"

Венесуэла рассматривает возможное применение технологий "Росатома" - 05.08.2024, ПРАЙМ

Венесуэла рассматривает возможное применение технологий "Росатома"

Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T07:30+0300

2024-08-05T07:30+0300

2024-08-05T07:30+0300

энергетика

росатом

венесуэла

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КАРАКАС, 5 авг - ПРАЙМ. Венесуэла рассматривает ряд предложений о применении у себя разработок "Росатома" в области мирного атома, в том числе в сферах сельского хозяйства и медицины, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. "Сотрудничество по линии "Росатома" планомерно развивается. В марте 2024 года по приглашению министерства науки и технологий Венесуэлы прошел семинар с участием специалистов "Росатома" об использовании ядерных технологий в мирных целях. Его посетило более 100 человек. В текущий момент рассматривается несколько предложений о применении разработок Росатома в различных сферах, в сельском хозяйстве и медицине в том числе", - сказал Мелик-Багдасаров. По словам российского дипломата, отношения России и Венесуэлы в целом сейчас динамично развиваются - регулярно появляются новые инициативы, направленные на укрепление и развитие стратегического партнерства. "В конце этого года планируется очередное заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, в ходе которой мы с партнерами пополним договорно-правовую базу новыми соглашениями и проанализируем перспективные направления развития российско-венесуэльского сотрудничества", - добавил Мелик-Багдасаров. Российская госкорпорация "Росатом" активно работает в регионе Латинской Америки и является крупнейшим поставщиком изотопной продукции для ядерной медицины в Бразилии, поставки идут также в Аргентину, Чили, Уругвай, Перу и на Кубу. Совместно с Боливийским агентством по ядерной энергии ABEN продолжается строительство в Боливии Центра ядерной науки и технологий.

https://1prime.ru/20240803/venesuela-850638709.html

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росатом, венесуэла