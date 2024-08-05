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"Ростех" назвал преимущества российских самолетов против американских F-16 - 05.08.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" назвал преимущества российских самолетов против американских F-16
"Ростех" назвал преимущества российских самолетов против американских F-16 - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Ростех" назвал преимущества российских самолетов против американских F-16
Российские самолеты Су-35С и Су-57 в воздушном бою имеют ряд преимуществ против американских F-16. Об этом рассказали в российской государственной корпорация... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T17:23+0300
2024-08-05T17:30+0300
вооружения
россия
ростех
су-35
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские самолеты Су-35С и Су-57 в воздушном бою имеют ряд преимуществ против американских F-16. Об этом рассказали в российской государственной корпорация "Ростех". "Полученные на днях Киевом американские истребители F-16 не являются соперниками отечественным Су-35С и, тем более, Су-57. В прямом воздушном бою наши самолеты превосходят американские истребители", - говорится в сообщении "Ростеха" в Telegram-канале. В компании упомянули, что F-16 представляют собой не самые новые самолеты, но при этом они могут нести на себе современные ракетные комплексы. "Конечный результат для них, как и для остальной западной техники, будет один - уничтожение", - подытожили в "Ростехе". Ранее издание Economist сообщало, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США. Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов.Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.Киев и западные страны рассчитывают, что истребители укрепят моральный дух украинцев, но количество самолетов ограничено. По оценкам, Киев сможет сформировать из F-16 только три или четыре эскадрильи. При этом применять их следует с осторожностью, чтобы не давать россиянам повода для радости от их уничтожения, отмечается в статье.
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россия, ростех, су-35
Вооружения, РОССИЯ, Ростех, Су-35
17:23 05.08.2024 (обновлено: 17:30 05.08.2024)
 
"Ростех" назвал преимущества российских самолетов против американских F-16

Американские самолеты F-16 в воздушном бою уступают отечественным истребителям - "Ростех"

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские самолеты Су-35С и Су-57 в воздушном бою имеют ряд преимуществ против американских F-16. Об этом рассказали в российской государственной корпорация "Ростех".
"Полученные на днях Киевом американские истребители F-16 не являются соперниками отечественным Су-35С и, тем более, Су-57. В прямом воздушном бою наши самолеты превосходят американские истребители", - говорится в сообщении "Ростеха" в Telegram-канале.
В компании упомянули, что F-16 представляют собой не самые новые самолеты, но при этом они могут нести на себе современные ракетные комплексы.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
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"Конечный результат для них, как и для остальной западной техники, будет один - уничтожение", - подытожили в "Ростехе".
Ранее издание Economist сообщало, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США. Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов.
Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.
Киев и западные страны рассчитывают, что истребители укрепят моральный дух украинцев, но количество самолетов ограничено. По оценкам, Киев сможет сформировать из F-16 только три или четыре эскадрильи. При этом применять их следует с осторожностью, чтобы не давать россиянам повода для радости от их уничтожения, отмечается в статье.
 
ВооруженияРОССИЯРостехСу-35
 
 
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