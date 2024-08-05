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Рубль демонстрирует стойкость на фоне глобальной турбулентности

Рубль демонстрирует стойкость на фоне глобальной турбулентности - 05.08.2024, ПРАЙМ

Рубль демонстрирует стойкость на фоне глобальной турбулентности

В пятницу, 2 августа, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 85,71 руб., евро/рубль - на 0,32%, до... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T10:17+0300

2024-08-05T10:17+0300

2024-08-05T10:17+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 2 августа, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 85,71 руб., евро/рубль - на 0,32%, до 93,13 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,17%, до 11,76 руб. Центробанк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар на 85,7024 рублей, а евро на 92,8291 рублей. Курс рубля продолжает демонстрировать относительную стабильность на рынке, поскольку отрезан от внешнего мира санкциями. Тем не менее оставшиеся участники рынка реагируют на мировые события и влияют на динамику рубля. Рубль сохраняет устойчивость благодаря высоким процентным ставкам по рублевым инструментам и все еще благоприятной ситуации на нефтяном рынке для России. Импортеры сталкиваются с трудностями при проведении международных платежей из-за возросших рисков вторичных санкций для банков, сотрудничающих с российскими компаниями. Ключевым событием недели стало заседание ФРС США, на котором было принято решение сохранить процентные ставки без изменений на уровне около 5,5%. Несмотря на намёки на возможное снижение ставок в сентябре, ФРС подчеркнула, что это произойдет только при уверенности в движении инфляции к целевому уровню 2%. В последний торговый день недели доллар столкнулся с давлением после публикации данных по рынку труда США. Отчет показал смешанную картину: уровень безработицы вырос до 4,3%, а количество новых рабочих мест оказалось ниже ожиданий. Эти данные вызвали опасения относительно возможной рецессии и повлияли на настроения инвесторов. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США (NFP) в июле увеличилось на 114 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем (179 тыс., пересмотрено с 206 тыс.). Этот показатель оказался ниже ожидаемых 175 тыс. Уровень безработицы в США вырос до самого высокого уровня с ноября 2021 года, достигнув в июле 4,3% по сравнению с 4,1% в июне. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI) упал до восьмимесячного минимума в 46,8 пункта в июле. По итогам дня сильно просели фондовые индексы США, золото, криптовалюта и сам доллар. Соответственно рубль сдал позиции евро из-за ослабления доллара на форекс и выиграл у юаня. Что касается нефтяного рынка, в пятницу баррель Brent подешевел на 3,25%, до $77,38. Давление на рынок оказывают признаки ослабления экономики США и замедления активности в Китае, что вызывает опасения относительно перспектив спроса на нефть. Несмотря на растущую напряженность на Ближнем Востоке и решение ОПЕК+ сохранить текущие объемы сокращения добычи, беспокойство трейдеров о перспективах спроса преобладает над геополитическими факторами. В понедельник, 5 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,89. С утра обвалились все рынки, включая доллар, криптовалюты, фондовые индексы Азии и фьючерсы на фондовые индексы США. Несмотря на растущую напряженность на Ближнем Востоке и решение ОПЕК+ сохранить текущие объемы сокращения добычи, беспокойство трейдеров о перспективах спроса преобладает над геополитическими факторами. Падение нефтяных котировок не может даже удержать продолжающийся конфликт в секторе Газа и возможный удар по Израилю со стороны Ирана. Госсекретарь США Тони Блинкен заявил в воскресенье, что Иран и "Хезболла" могут атаковать Израиль уже в понедельник. Не исключаю, что Азия падает, реагируя на пятничные торги на американской сессии. Я сохраняю по рублевым парам боковое движение из-за повышенного порога боли к негативным факторам. Для пары доллар/рубль на сегодня торговый ценовой диапазон 85 - 87 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 1,25%, до 2899,00 п., индекс РТС - на 1,16%, до 1065,00 п. Падают все, и российские индексы тоже снижаются. Цель по индексу Мосбиржи остается на уровне 2800 п. Ключевая цель на снижение 2665 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль