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Рубль начинает неделю снижением курса к юаню на Московской бирже - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль начинает неделю снижением курса к юаню на Московской бирже
Рубль начинает неделю снижением курса к юаню на Московской бирже - 05.08.2024, ПРАЙМ
Рубль начинает неделю снижением курса к юаню на Московской бирже
Курс рубля в понедельник снижается к юаню, китайская валюта при этом остается ниже уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T13:17+0300
2024-08-05T13:17+0300
рубль
юань
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник снижается к юаню, китайская валюта при этом остается ниже уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.02 мск растет на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,84 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 42,5 миллиарда рублей. Активность экспортеров в продаже валюты остается ключевым фактором, определяющим курсообразование рубля, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Надеюсь, что она останется невысокой, как обычно это бывает в первой половине месяца, и позволит нивелировать внешние факторы и слабость спроса. И, как следствие, будет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному. На этом фоне диапазон 11,7-11,9 рубля за юань может сохранить свою актуальность и сегодня", - добавляет он. Курс рубля продолжает демонстрировать относительную стабильность на рынке, поскольку "отрезан" от внешнего мира санкциями, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Тем не менее оставшиеся участники рынка реагируют на мировые события и все же влияют на динамику рубля. Рубль сохраняет устойчивость благодаря высоким процентным ставкам по рублевым инструментам и все еще благоприятной ситуации на нефтяном рынке для России. Импортеры сталкиваются с трудностями при проведении международных платежей из-за возросших рисков вторичных санкций для банков, сотрудничающих с российскими компаниями", - добавляет он.
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рубль, юань, мосбиржа
рубль, юань, Мосбиржа
13:17 05.08.2024
 
Рубль начинает неделю снижением курса к юаню на Московской бирже

Мосбиржа: рубль начинает неделю снижением курса к юаню

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник снижается к юаню, китайская валюта при этом остается ниже уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.02 мск растет на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,84 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 42,5 миллиарда рублей.
Активность экспортеров в продаже валюты остается ключевым фактором, определяющим курсообразование рубля, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Надеюсь, что она останется невысокой, как обычно это бывает в первой половине месяца, и позволит нивелировать внешние факторы и слабость спроса. И, как следствие, будет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному. На этом фоне диапазон 11,7-11,9 рубля за юань может сохранить свою актуальность и сегодня", - добавляет он.
Курс рубля продолжает демонстрировать относительную стабильность на рынке, поскольку "отрезан" от внешнего мира санкциями, считает Владислав Антонов из BitRiver.
"Тем не менее оставшиеся участники рынка реагируют на мировые события и все же влияют на динамику рубля. Рубль сохраняет устойчивость благодаря высоким процентным ставкам по рублевым инструментам и все еще благоприятной ситуации на нефтяном рынке для России. Импортеры сталкиваются с трудностями при проведении международных платежей из-за возросших рисков вторичных санкций для банков, сотрудничающих с российскими компаниями", - добавляет он.
 
рубльюаньМосбиржа
 
 
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