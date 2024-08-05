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Российский рынок не так уж и плох - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок не так уж и плох
Российский рынок не так уж и плох - 05.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок не так уж и плох
Индекс Мосбиржи в пятницу оказался под давлением внешней конъюнктуры — рухнули рынки акций Азии, США и Европы; сырьевые контракты упали на минимумы с февраля... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:20+0300
2024-08-05T10:20+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850665385.jpg?1722842440
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу оказался под давлением внешней конъюнктуры — рухнули рынки акций Азии, США и Европы; сырьевые контракты упали на минимумы с февраля. Негативные глобальные биржевые тенденции продолжаются и в понедельник утром. А российский рынок относительно крепок — падение бенчмарка ограничилось 1,3%, индекс замер под 2900 п. Сегодня нам предстоит очередная борьба с внешними факторами, и если удержимся на годовой поддержке сразу под 2880 п., это будет позитивный сигнал на развитие вверх. Ориентир восстановления индекса на август к 3000 п. пока не снимается.Сильнее рынка в пятницу оказались акции НЛМК (+0,9%). Но они падали заранее: провал с майского пика уже -35%. Видимо, запал продавцов иссяк, акции ушли в боковик в границах 160–170 руб. до появления новых драйверов.Слабее рынка были префы Сургутнефтегаза (-3,6%). Там слабая отчетность за II квартал и переживания насчет величины будущих дивидендов. Важная поддержка на 47 руб.Рубль даже укрепился, отмахнувшись от мировых негативных тенденций на рынках рискового капитала. Юань просел к 11,76, доллар упал ниже 85,8, евро скатился на 0,7% и до 92,8. Летний валютный боковик продолжается, а краткосрочно инвалюты могут еще потерять и уйти поближе к нижним границам своих торговых диапазонов: для юаня это 11,5–12, для доллара — 84–89, а в евро — 90–95.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, российский рынок акций
Мнения аналитиков, российский рынок акций
10:20 05.08.2024
 

Российский рынок не так уж и плох

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу оказался под давлением внешней конъюнктуры — рухнули рынки акций Азии, США и Европы; сырьевые контракты упали на минимумы с февраля. Негативные глобальные биржевые тенденции продолжаются и в понедельник утром. А российский рынок относительно крепок — падение бенчмарка ограничилось 1,3%, индекс замер под 2900 п. Сегодня нам предстоит очередная борьба с внешними факторами, и если удержимся на годовой поддержке сразу под 2880 п., это будет позитивный сигнал на развитие вверх. Ориентир восстановления индекса на август к 3000 п. пока не снимается.
Сильнее рынка в пятницу оказались акции НЛМК (+0,9%). Но они падали заранее: провал с майского пика уже -35%. Видимо, запал продавцов иссяк, акции ушли в боковик в границах 160–170 руб. до появления новых драйверов.
Слабее рынка были префы Сургутнефтегаза (-3,6%). Там слабая отчетность за II квартал и переживания насчет величины будущих дивидендов. Важная поддержка на 47 руб.
Рубль даже укрепился, отмахнувшись от мировых негативных тенденций на рынках рискового капитала. Юань просел к 11,76, доллар упал ниже 85,8, евро скатился на 0,7% и до 92,8. Летний валютный боковик продолжается, а краткосрочно инвалюты могут еще потерять и уйти поближе к нижним границам своих торговых диапазонов: для юаня это 11,5–12, для доллара — 84–89, а в евро — 90–95.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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