Российский рынок не так уж и плох

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу оказался под давлением внешней конъюнктуры — рухнули рынки акций Азии, США и Европы; сырьевые контракты упали на минимумы с февраля. Негативные глобальные биржевые тенденции продолжаются и в понедельник утром. А российский рынок относительно крепок — падение бенчмарка ограничилось 1,3%, индекс замер под 2900 п. Сегодня нам предстоит очередная борьба с внешними факторами, и если удержимся на годовой поддержке сразу под 2880 п., это будет позитивный сигнал на развитие вверх. Ориентир восстановления индекса на август к 3000 п. пока не снимается.Сильнее рынка в пятницу оказались акции НЛМК (+0,9%). Но они падали заранее: провал с майского пика уже -35%. Видимо, запал продавцов иссяк, акции ушли в боковик в границах 160–170 руб. до появления новых драйверов.Слабее рынка были префы Сургутнефтегаза (-3,6%). Там слабая отчетность за II квартал и переживания насчет величины будущих дивидендов. Важная поддержка на 47 руб.Рубль даже укрепился, отмахнувшись от мировых негативных тенденций на рынках рискового капитала. Юань просел к 11,76, доллар упал ниже 85,8, евро скатился на 0,7% и до 92,8. Летний валютный боковик продолжается, а краткосрочно инвалюты могут еще потерять и уйти поближе к нижним границам своих торговых диапазонов: для юаня это 11,5–12, для доллара — 84–89, а в евро — 90–95.
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу оказался под давлением внешней конъюнктуры — рухнули рынки акций Азии, США и Европы; сырьевые контракты упали на минимумы с февраля. Негативные глобальные биржевые тенденции продолжаются и в понедельник утром. А российский рынок относительно крепок — падение бенчмарка ограничилось 1,3%, индекс замер под 2900 п. Сегодня нам предстоит очередная борьба с внешними факторами, и если удержимся на годовой поддержке сразу под 2880 п., это будет позитивный сигнал на развитие вверх. Ориентир восстановления индекса на август к 3000 п. пока не снимается.
Сильнее рынка в пятницу оказались акции НЛМК (+0,9%). Но они падали заранее: провал с майского пика уже -35%. Видимо, запал продавцов иссяк, акции ушли в боковик в границах 160–170 руб. до появления новых драйверов.
Слабее рынка были префы Сургутнефтегаза (-3,6%). Там слабая отчетность за II квартал и переживания насчет величины будущих дивидендов. Важная поддержка на 47 руб.
Рубль даже укрепился, отмахнувшись от мировых негативных тенденций на рынках рискового капитала. Юань просел к 11,76, доллар упал ниже 85,8, евро скатился на 0,7% и до 92,8. Летний валютный боковик продолжается, а краткосрочно инвалюты могут еще потерять и уйти поближе к нижним границам своих торговых диапазонов: для юаня это 11,5–12, для доллара — 84–89, а в евро — 90–95.
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