Рынок сползает, но четверг многое объяснит

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Тенденцию на снижение индексов рынка акций пока изменить не удалось. В летний малоактивный период инвесторы не готовы инвестировать полученные дивиденды в ценные бумаги. Ожидаем продолжения сползания индекса Мосбиржи и на следующей неделе.На следующей неделе продолжится сезон квартальной отчетности российских эмитентов. Неделя начнется публикацией финансовых данных компании Ozon. Участники рынка ожидают продолжения роста GMV, как отражение сохранения лидерства эмитента на рынке. Инвесторы будут ожидать более детальной информации по срокам и условиям редомициляции компании, особенно после окончания обмена акций МКПАО "Яндекс", по результатам которого осталось много недовольных миноритарных акционеров.В четверг свои полугодовые результаты представит Сбербанк. Предполагаем, что финансовые показатели крупнейшего банка страны останутся на высоком уровне. Показатели чистой прибыли будут использованы инвестиционным сообществом для оценки возможного размера дивиденда, который банк будет выплачивать в следующем году. Нас же больше интересует оценка текущей рыночной ситуации особенно после повышения ключевой ставки ЦБ: сможет ли Сбербанк сохранить уровень чистой процентной маржи, будет ли банк пересматривать свои прогнозы по рентабельности капитала на 2024 год.
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Тенденцию на снижение индексов рынка акций пока изменить не удалось. В летний малоактивный период инвесторы не готовы инвестировать полученные дивиденды в ценные бумаги. Ожидаем продолжения сползания индекса Мосбиржи и на следующей неделе.
На следующей неделе продолжится сезон квартальной отчетности российских эмитентов. Неделя начнется публикацией финансовых данных компании Ozon. Участники рынка ожидают продолжения роста GMV, как отражение сохранения лидерства эмитента на рынке. Инвесторы будут ожидать более детальной информации по срокам и условиям редомициляции компании, особенно после окончания обмена акций МКПАО "Яндекс", по результатам которого осталось много недовольных миноритарных акционеров.
В четверг свои полугодовые результаты представит Сбербанк. Предполагаем, что финансовые показатели крупнейшего банка страны останутся на высоком уровне. Показатели чистой прибыли будут использованы инвестиционным сообществом для оценки возможного размера дивиденда, который банк будет выплачивать в следующем году. Нас же больше интересует оценка текущей рыночной ситуации особенно после повышения ключевой ставки ЦБ: сможет ли Сбербанк сохранить уровень чистой процентной маржи, будет ли банк пересматривать свои прогнозы по рентабельности капитала на 2024 год.
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