Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок сползает, но четверг многое объяснит - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240805/rynok-850666932.html
Рынок сползает, но четверг многое объяснит
Рынок сползает, но четверг многое объяснит - 05.08.2024, ПРАЙМ
Рынок сползает, но четверг многое объяснит
Тенденцию на снижение индексов рынка акций пока изменить не удалось. В летний малоактивный период инвесторы не готовы инвестировать полученные дивиденды в... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:57+0300
2024-08-05T10:57+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850666932.jpg?1722844622
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Тенденцию на снижение индексов рынка акций пока изменить не удалось. В летний малоактивный период инвесторы не готовы инвестировать полученные дивиденды в ценные бумаги. Ожидаем продолжения сползания индекса Мосбиржи и на следующей неделе.На следующей неделе продолжится сезон квартальной отчетности российских эмитентов. Неделя начнется публикацией финансовых данных компании Ozon. Участники рынка ожидают продолжения роста GMV, как отражение сохранения лидерства эмитента на рынке. Инвесторы будут ожидать более детальной информации по срокам и условиям редомициляции компании, особенно после окончания обмена акций МКПАО "Яндекс", по результатам которого осталось много недовольных миноритарных акционеров.В четверг свои полугодовые результаты представит Сбербанк. Предполагаем, что финансовые показатели крупнейшего банка страны останутся на высоком уровне. Показатели чистой прибыли будут использованы инвестиционным сообществом для оценки возможного размера дивиденда, который банк будет выплачивать в следующем году. Нас же больше интересует оценка текущей рыночной ситуации особенно после повышения ключевой ставки ЦБ: сможет ли Сбербанк сохранить уровень чистой процентной маржи, будет ли банк пересматривать свои прогнозы по рентабельности капитала на 2024 год.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Армяков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850476463_239:0:2287:2048_100x100_80_0_0_bb7efdcc12f53e0b338239116818f00d.jpg
Михаил Армяков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850476463_239:0:2287:2048_100x100_80_0_0_bb7efdcc12f53e0b338239116818f00d.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
10:57 05.08.2024
 
Рынок сползает, но четверг многое объяснит

Армяков: рынок акций сползает, но в четверг результаты представит Сбербанк

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Армяков
Михаил Армяков
Портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
Все материалы
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Тенденцию на снижение индексов рынка акций пока изменить не удалось. В летний малоактивный период инвесторы не готовы инвестировать полученные дивиденды в ценные бумаги. Ожидаем продолжения сползания индекса Мосбиржи и на следующей неделе.

На следующей неделе продолжится сезон квартальной отчетности российских эмитентов. Неделя начнется публикацией финансовых данных компании Ozon. Участники рынка ожидают продолжения роста GMV, как отражение сохранения лидерства эмитента на рынке. Инвесторы будут ожидать более детальной информации по срокам и условиям редомициляции компании, особенно после окончания обмена акций МКПАО "Яндекс", по результатам которого осталось много недовольных миноритарных акционеров.

В четверг свои полугодовые результаты представит Сбербанк. Предполагаем, что финансовые показатели крупнейшего банка страны останутся на высоком уровне. Показатели чистой прибыли будут использованы инвестиционным сообществом для оценки возможного размера дивиденда, который банк будет выплачивать в следующем году. Нас же больше интересует оценка текущей рыночной ситуации особенно после повышения ключевой ставки ЦБ: сможет ли Сбербанк сохранить уровень чистой процентной маржи, будет ли банк пересматривать свои прогнозы по рентабельности капитала на 2024 год.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала