Отраслевые индексы падают. Что происходит на рынках

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 1,25%, опустившись до уровня 2899 п. и обновив таким образом годовой минимум. Индекс РТС тоже показал отрицательную динамику, упав на 1,16% до 1065,6 п. Падение распространилось на все отраслевые индексы. Восстановление в сегменте суверенного долга застопорилось, индекс RGBI снизился на символические 0,02%.Котировки золота в пятницу выросли и достигли исторического максимума, что может быть связано с высоким спросом на защитные активы со стороны инвесторов в условиях нарастающей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В сложившейся ситуации золото вновь стало одним из самых востребованных инструментов для хеджирования рисков. Кроме того, участники рынка ожидают смягчения денежно-кредитной политики ФРС и активно обсуждают возможность более значительного снижения процентной ставки на заседании регулятора в сентябре.В июле 2024 года общий объем торгов на Московской бирже увеличился на 23,4% в годовом выражении, составив 128 трлн рублей, по сравнению с 103,7 трлн рублей в том же периоде прошлого года.Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату дивидендов из чистой прибыли за отчетный период. Это важное и позитивное для акционеров компании решение, которое отражает позитивные финансовые результаты компании и ее готовность делиться прибылью с инвесторами.Сургутнефтегаз зафиксировал убыток по РСБУ во II квартале 2024 года в размере 128,659 млрд рублей. Основным негативным фактором, оказавшим влияние на финансовые результаты компании, стало укрепление курса рубля в июне, что обусловило убыток от валютной переоценки.По данным Морцентр-ТЭК, контейнерооборот морских портов России в период с января по июнь 2024 года достиг 2,744 млн TEU, повысившись на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Перевалка у операторов "Новорослесэкспорт" и "Балтийская стивидорная компания" увеличилась на 17% и 84% соответственно. Эти операторы находятся в составе НМТП.
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 1,25%, опустившись до уровня 2899 п. и обновив таким образом годовой минимум. Индекс РТС тоже показал отрицательную динамику, упав на 1,16% до 1065,6 п. Падение распространилось на все отраслевые индексы. Восстановление в сегменте суверенного долга застопорилось, индекс RGBI снизился на символические 0,02%.
Котировки золота в пятницу выросли и достигли исторического максимума, что может быть связано с высоким спросом на защитные активы со стороны инвесторов в условиях нарастающей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В сложившейся ситуации золото вновь стало одним из самых востребованных инструментов для хеджирования рисков. Кроме того, участники рынка ожидают смягчения денежно-кредитной политики ФРС и активно обсуждают возможность более значительного снижения процентной ставки на заседании регулятора в сентябре.
В июле 2024 года общий объем торгов на Московской бирже увеличился на 23,4% в годовом выражении, составив 128 трлн рублей, по сравнению с 103,7 трлн рублей в том же периоде прошлого года.
Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату дивидендов из чистой прибыли за отчетный период. Это важное и позитивное для акционеров компании решение, которое отражает позитивные финансовые результаты компании и ее готовность делиться прибылью с инвесторами.
Сургутнефтегаз зафиксировал убыток по РСБУ во II квартале 2024 года в размере 128,659 млрд рублей. Основным негативным фактором, оказавшим влияние на финансовые результаты компании, стало укрепление курса рубля в июне, что обусловило убыток от валютной переоценки.
По данным Морцентр-ТЭК, контейнерооборот морских портов России в период с января по июнь 2024 года достиг 2,744 млн TEU, повысившись на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Перевалка у операторов "Новорослесэкспорт" и "Балтийская стивидорная компания" увеличилась на 17% и 84% соответственно. Эти операторы находятся в составе НМТП.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.