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ЕС расширил санкции на 28 представителей силовых ведомств Белоруссии
ЕС расширил санкции на 28 представителей силовых ведомств Белоруссии - 05.08.2024, ПРАЙМ
ЕС расширил санкции на 28 представителей силовых ведомств Белоруссии
Европейский союз расширил санкции, распространив их на 28 представителей правоохранительной системы Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:13+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Европейский союз расширил санкции, распространив их на 28 представителей правоохранительной системы Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно заявлению, ЕС расширил санкционные списки, включив туда 28 представителей силовых ведомств "за их роль в репрессиях и нарушениях прав человека".В частности, под новые санкции попали два заместителя начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Их обвиняют в политических преследованиях в Белоруссии. Кроме того, в новые санкции были включены представители судебной системы, в том числе прокуроры и судьи. Их обвиняют в вынесении политически мотивированных приговоров. В целом ограничительные меры ЕС против Белоруссии теперь распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций. Лица, попавшие под санкции сегодня, подлежат заморозке активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать или следовать транзитом через территории ЕС.
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ес, белоруссия
ЕС расширил санкции на 28 представителей силовых ведомств Белоруссии
ЕС распространил санкции на 28 представителей силовых ведомств Белоруссии
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ.
Европейский союз расширил санкции, распространив их на 28 представителей правоохранительной системы Белоруссии, говорится в заявлении
Совета ЕС.
Согласно заявлению, ЕС расширил санкционные списки, включив туда 28 представителей силовых ведомств "за их роль в репрессиях и нарушениях прав человека".
В частности, под новые санкции попали два заместителя начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Их обвиняют в политических преследованиях в Белоруссии.
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Кроме того, в новые санкции были включены представители судебной системы, в том числе прокуроры и судьи. Их обвиняют в вынесении политически мотивированных приговоров.
В целом ограничительные меры ЕС против Белоруссии теперь распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.
Лица, попавшие под санкции сегодня, подлежат заморозке активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать или следовать транзитом через территории ЕС.