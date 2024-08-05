Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240805/sanktsii-850666411.html
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович - 05.08.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович
ЕС внес в санкционный список гендиректора белорусского информационного агентства БелТА Ирину Акулович и бывшего руководителя пресс-службы президента Дмитрия... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:39+0300
2024-08-05T10:39+0300
политика
ес
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. ЕС внес в санкционный список гендиректора белорусского информационного агентства БелТА Ирину Акулович и бывшего руководителя пресс-службы президента Дмитрия Жука, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС. Среди лиц, включенных в санкционные списки ЕС, стали генеральный директор крупнейшего государственного информационного агентства "БелТА" Ирина Акулович, ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Александра Лукашенко и в течение длительного времени генеральный директор "БелТА" Дмитрий Жук.В сообщении Совета ЕС говорится, что люди, попавшие под санкции, распространяли ложную информацию и разжигали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу. Теперь санкции ЕС против Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.
https://1prime.ru/20240805/sanktsii-850664781.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_60348a46343df940f143b09dd6101452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, белоруссия
Политика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ
10:39 05.08.2024
 
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович

Евросоюз ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© flickr.com / ermakov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. ЕС внес в санкционный список гендиректора белорусского информационного агентства БелТА Ирину Акулович и бывшего руководителя пресс-службы президента Дмитрия Жука, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
Среди лиц, включенных в санкционные списки ЕС, стали генеральный директор крупнейшего государственного информационного агентства "БелТА" Ирина Акулович, ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Александра Лукашенко и в течение длительного времени генеральный директор "БелТА" Дмитрий Жук.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
ЕС расширил санкции на 28 представителей силовых ведомств Белоруссии
10:13
В сообщении Совета ЕС говорится, что люди, попавшие под санкции, распространяли ложную информацию и разжигали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.
Теперь санкции ЕС против Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.
 
ПолитикаЕСБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала