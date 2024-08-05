https://1prime.ru/20240805/sanktsii-850666411.html
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович - 05.08.2024, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович
ЕС внес в санкционный список гендиректора белорусского информационного агентства БелТА Ирину Акулович и бывшего руководителя пресс-службы президента Дмитрия... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:39+0300
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. ЕС внес в санкционный список гендиректора белорусского информационного агентства БелТА Ирину Акулович и бывшего руководителя пресс-службы президента Дмитрия Жука, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС. Среди лиц, включенных в санкционные списки ЕС, стали генеральный директор крупнейшего государственного информационного агентства "БелТА" Ирина Акулович, ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Александра Лукашенко и в течение длительного времени генеральный директор "БелТА" Дмитрий Жук.В сообщении Совета ЕС говорится, что люди, попавшие под санкции, распространяли ложную информацию и разжигали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу. Теперь санкции ЕС против Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.
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ес, белоруссия
ЕС ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович
Евросоюз ввел санкции против гендиректора информагентства БелТА Акулович
БРЮССЕЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ.
ЕС внес в санкционный список гендиректора белорусского информационного агентства БелТА Ирину Акулович и бывшего руководителя пресс-службы президента Дмитрия Жука, говорится в заявлении
на сайте Совета ЕС.
Среди лиц, включенных в санкционные списки ЕС, стали генеральный директор крупнейшего государственного информационного агентства "БелТА" Ирина Акулович, ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Александра Лукашенко и в течение длительного времени генеральный директор "БелТА" Дмитрий Жук.
ЕС расширил санкции на 28 представителей силовых ведомств Белоруссии
В сообщении Совета ЕС говорится, что люди, попавшие под санкции, распространяли ложную информацию и разжигали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.
Теперь санкции ЕС против Белоруссии распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.