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В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США
Расширение Россией количества союзников на мировой арене станет самым грамотным ответом на расширение Штатами антироссийского рестрикционного списка, поделился... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T12:32+0300
2024-08-05T12:32+0300
2024-08-05T12:33+0300
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Расширение Россией количества союзников на мировой арене станет самым грамотным ответом на расширение Штатами антироссийского рестрикционного списка, поделился своим мнением первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков от фракции КПРФ.Депутат уточнил, что увеличение числа российских "друзей" необходимо, чтобы дать возможность гражданам России, которые ездят за границу, не переживать насчет неприятных сюрпризов, которые могут их ждать за рубежом. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что американское руководство приняло решение наложить на Россию новые санкции из-за якобы неправомерного удержания американских граждан.
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россия, сша, санкции против рф
РОССИЯ, США, санкции против РФ
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США
Новиков: из-за расширение санкций США России нужно расширять число союзников
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Расширение Россией количества союзников на мировой арене станет самым грамотным ответом на расширение Штатами антироссийского рестрикционного списка, поделился своим мнением первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков от фракции КПРФ.
Депутат уточнил, что увеличение числа российских "друзей" необходимо, чтобы дать возможность гражданам России, которые ездят за границу, не переживать насчет неприятных сюрпризов, которые могут их ждать за рубежом.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что американское руководство приняло решение наложить на Россию новые санкции из-за якобы неправомерного удержания американских граждан.