Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240805/sanktsii-850671322.html
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США
Расширение Россией количества союзников на мировой арене станет самым грамотным ответом на расширение Штатами антироссийского рестрикционного списка, поделился... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T12:32+0300
2024-08-05T12:33+0300
россия
сша
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Расширение Россией количества союзников на мировой арене станет самым грамотным ответом на расширение Штатами антироссийского рестрикционного списка, поделился своим мнением первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков от фракции КПРФ.Депутат уточнил, что увеличение числа российских "друзей" необходимо, чтобы дать возможность гражданам России, которые ездят за границу, не переживать насчет неприятных сюрпризов, которые могут их ждать за рубежом. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что американское руководство приняло решение наложить на Россию новые санкции из-за якобы неправомерного удержания американских граждан.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, санкции против рф
РОССИЯ, США, санкции против РФ
12:32 05.08.2024 (обновлено: 12:33 05.08.2024)
 
В Госдуме назвали "самый грамотный ответ" на расширение санкций США

Новиков: из-за расширение санкций США России нужно расширять число союзников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Расширение Россией количества союзников на мировой арене станет самым грамотным ответом на расширение Штатами антироссийского рестрикционного списка, поделился своим мнением первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков от фракции КПРФ.
Депутат уточнил, что увеличение числа российских "друзей" необходимо, чтобы дать возможность гражданам России, которые ездят за границу, не переживать насчет неприятных сюрпризов, которые могут их ждать за рубежом.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что американское руководство приняло решение наложить на Россию новые санкции из-за якобы неправомерного удержания американских граждан.
 
РОССИЯСШАсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала