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АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта - 05.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта
АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта - 05.08.2024, ПРАЙМ
АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта
Основными причинами роста экспорта российских товаров агропромышленного комплекса (АПК) выступают господдержка, рост производства, конкурентоспособность цен и... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T07:35+0300
2024-08-05T07:35+0300
экономика
акра
экспорт
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основными причинами роста экспорта российских товаров агропромышленного комплекса (АПК) выступают господдержка, рост производства, конкурентоспособность цен и развитие внешнеторговых отношений, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. В четверг агентство, изучив данные платформы ООН Comtrade, выяснило, что Россия за время действия эмбарго на поставки продовольствия с Запада в 2,7 раза нарастила экспорт продукции АПК. По словам Тренина, причины роста экспорта такой продукции заключаются в господдержке, стимулирующей инвестиции в развитие сельского хозяйства, наращивании производства растениеводческой продукции как за счет роста урожайности, так и вследствие расширения сельскохозяйственных площадей и в конкурентоспособности цен на отечественную сельхозпродукцию по ключевым категориям. Кроме того, этому способствовало развитие внешнеторговых отношений, открытие новых рынков (география поставок расширилась до 160 стран), рост производства продукции аквакультуры более чем в 2 раза за прошедшие 10 лет и увеличение производства продукции животноводства, включая птицеводство. Так, за период с 2014 по 2023 годы мясная продукция прибавила 27%, а молоко и молочная продукция - 9% и 7% соответственно. "Наибольшую долю в стоимостном объеме занимают зерновые культуры и масложировая продукция, на которые в совокупности пришлось более половины экспорта по итогам 2023 года. ... В ближайшее время зерно и растительные масла останутся основной экспортной продукцией АПК. В то же время по итогам первых шести месяцев 2024 года отмечается рост объемов экспорта животноводческой продукции, что вместе с последовательным увеличением доли более дорогих продуктов глубокой переработки способно привести к увеличению доли этой продукции в структуре экспорта", - уточнил эксперт. Он также пояснил, что приоритетными направлениями для российского экспорта являются Китай, Турция и страны СНГ. Также активно развиваются поставки в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Индию. "По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК к 2030 году может вырасти до 55 миллиардов долларов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Мне видится, что этому могут содействовать, с одной стороны, внутренние обстоятельства, базирующиеся на дальнейшем развитии АПК в России и плановом расширении логистики, а с другой – внешние, такие как рост потребления на мировом рынке продовольствия по причине увеличения численности населения планеты", - заключил Тренин. РФ в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва неоднократно продлевала срок действия ответных мер, последний раз - в октябре прошлого года.
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акра, экспорт
Экономика, АКРА, экспорт
07:35 05.08.2024
 
АКРА назвало факторы роста российского сельхозэкспорта

АКРА назвало факторы роста российского сельскохозяйственного экспорта

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основными причинами роста экспорта российских товаров агропромышленного комплекса (АПК) выступают господдержка, рост производства, конкурентоспособность цен и развитие внешнеторговых отношений, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
В четверг агентство, изучив данные платформы ООН Comtrade, выяснило, что Россия за время действия эмбарго на поставки продовольствия с Запада в 2,7 раза нарастила экспорт продукции АПК. По словам Тренина, причины роста экспорта такой продукции заключаются в господдержке, стимулирующей инвестиции в развитие сельского хозяйства, наращивании производства растениеводческой продукции как за счет роста урожайности, так и вследствие расширения сельскохозяйственных площадей и в конкурентоспособности цен на отечественную сельхозпродукцию по ключевым категориям.
Кроме того, этому способствовало развитие внешнеторговых отношений, открытие новых рынков (география поставок расширилась до 160 стран), рост производства продукции аквакультуры более чем в 2 раза за прошедшие 10 лет и увеличение производства продукции животноводства, включая птицеводство. Так, за период с 2014 по 2023 годы мясная продукция прибавила 27%, а молоко и молочная продукция - 9% и 7% соответственно.
Уборка пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Россия при эмбарго нарастила экспорт продукции АПК в 2,7 раза
1 августа, 05:27
"Наибольшую долю в стоимостном объеме занимают зерновые культуры и масложировая продукция, на которые в совокупности пришлось более половины экспорта по итогам 2023 года. ... В ближайшее время зерно и растительные масла останутся основной экспортной продукцией АПК. В то же время по итогам первых шести месяцев 2024 года отмечается рост объемов экспорта животноводческой продукции, что вместе с последовательным увеличением доли более дорогих продуктов глубокой переработки способно привести к увеличению доли этой продукции в структуре экспорта", - уточнил эксперт.
Он также пояснил, что приоритетными направлениями для российского экспорта являются Китай, Турция и страны СНГ. Также активно развиваются поставки в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Индию.
"По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК к 2030 году может вырасти до 55 миллиардов долларов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Мне видится, что этому могут содействовать, с одной стороны, внутренние обстоятельства, базирующиеся на дальнейшем развитии АПК в России и плановом расширении логистики, а с другой – внешние, такие как рост потребления на мировом рынке продовольствия по причине увеличения численности населения планеты", - заключил Тренин.
РФ в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва неоднократно продлевала срок действия ответных мер, последний раз - в октябре прошлого года.
 
ЭкономикаАКРАэкспорт
 
 
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