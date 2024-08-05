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Швейцарская прокуратура оштрафовала компанию Glencore за коррупцию в Африке
Швейцарская прокуратура оштрафовала компанию Glencore за коррупцию в Африке - 05.08.2024, ПРАЙМ
Швейцарская прокуратура оштрафовала компанию Glencore за коррупцию в Африке
Сырьевой трейдер Glencore, также занимающийся добычей полезных ископаемых, оштрафован швейцарской прокуратурой на 150 миллионов долларов за то, что в 2011 году... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T17:16+0300
2024-08-05T17:16+0300
2024-08-05T17:16+0300
glencore
коррупция
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ЖЕНЕВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сырьевой трейдер Glencore, также занимающийся добычей полезных ископаемых, оштрафован швейцарской прокуратурой на 150 миллионов долларов за то, что в 2011 году не принял достаточных мер для предотвращения подкупа иностранных должностных лиц деловым партнером в Демократической Республике Конго (ДРК), говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии. "Швейцарская прокуратура после четырех лет расследования закрывает уголовное расследование в отношении Glencore. Она издает решение, касающееся уголовной ответственности компании в связи с неспособностью Glencore принять все необходимые организационные меры для предотвращения подкупа иностранных должностных лиц деловым партнером во время приобретения в 2011 году миноритарных пакетов акций двух горнодобывающих компаний в ДРК. Прокуратура приговаривает Glencore к штрафу в размере двух миллионов швейцарских франков (2,36 миллиона долларов – ред.) и компенсации в размере 150 миллионов долларов США", - сказано в документе. Прокуратура уточняет, что Glencore получила более мягкое наказание за сотрудничество с властями в рамках этого расследования с июня 2020 года. В документе уточняется, что Glencore не обжалует это решение, что делает его окончательным.
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glencore, коррупция, африка
Glencore, КОРРУПЦИЯ, АФРИКА
Швейцарская прокуратура оштрафовала компанию Glencore за коррупцию в Африке
Швейцарская юстиция оштрафовала компанию Glencore на $150 млн за коррупцию в Африке
ЖЕНЕВА, 5 авг – ПРАЙМ. Сырьевой трейдер Glencore, также занимающийся добычей полезных ископаемых, оштрафован швейцарской прокуратурой на 150 миллионов долларов за то, что в 2011 году не принял достаточных мер для предотвращения подкупа иностранных должностных лиц деловым партнером в Демократической Республике Конго (ДРК), говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.
"Швейцарская прокуратура после четырех лет расследования закрывает уголовное расследование в отношении Glencore. Она издает решение, касающееся уголовной ответственности компании в связи с неспособностью Glencore принять все необходимые организационные меры для предотвращения подкупа иностранных должностных лиц деловым партнером во время приобретения в 2011 году миноритарных пакетов акций двух горнодобывающих компаний в ДРК. Прокуратура приговаривает Glencore к штрафу в размере двух миллионов швейцарских франков (2,36 миллиона долларов – ред.) и компенсации в размере 150 миллионов долларов США", - сказано в документе.
Прокуратура уточняет, что Glencore получила более мягкое наказание за сотрудничество с властями в рамках этого расследования с июня 2020 года. В документе уточняется, что Glencore не обжалует это решение, что делает его окончательным.
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