https://1prime.ru/20240805/shtraf-850679571.html
Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch Interactive
Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch Interactive - 05.08.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch Interactive
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал дочернюю компанию Amazon сервис Twitch Interactive на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T17:23+0300
2024-08-05T17:23+0300
2024-08-05T17:25+0300
twitch
amazon
штраф
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал дочернюю компанию Amazon сервис Twitch Interactive на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. В статье речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, "схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования". Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon.
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twitch, amazon, штраф
Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch Interactive
Суд в Москве оштрафовал на 5 млн рублей "дочку" Amazon за отказ выполнить предписание РКН
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал дочернюю компанию Amazon сервис Twitch Interactive на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
В статье речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, "схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования".
Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon.
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