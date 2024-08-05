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Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ выполнить предписание РКН

Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ выполнить предписание РКН - 05.08.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ выполнить предписание РКН

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 4 миллиона рублей рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T20:48+0300

2024-08-05T20:48+0300

2024-08-05T20:48+0300

политика

россия

штраф

ркн

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 4 миллиона рублей рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. Мировой судья судебного участка № 373 Таганского района города Москвы, исполняя обязанности мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района, признал компанию Pinterest, Inc. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В качестве наказания Pinterest, Inc. обязан выплатить административный штраф в размере 4 миллионов рублей.В статье говорится о том, что владелец социальной сети не удалил информацию, которая похожа на ту, что он должен был удалить по требованию Роскомнадзора.Pinterest — это фотохостинг, который позволяет пользователям загружать изображения в режиме онлайн и сортировать их по тематическим коллекциям.

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россия, штраф, ркн