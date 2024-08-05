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В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине

В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине - 05.08.2024, ПРАЙМ

В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине

Военная юстиция Швейцарии запустила процесс расследования в отношении 13 швейцарцев, которые подозреваются в наемничестве на Украине. Об этом рассказал... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:20+0300

2024-08-05T12:20+0300

2024-08-05T12:21+0300

украина

швейцария

нейтралитет

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ЖЕНЕВА, 5 авг – ПРАЙМ. Военная юстиция Швейцарии запустила процесс расследования в отношении 13 швейцарцев, которые подозреваются в наемничестве на Украине. Об этом рассказал официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер.По его словам, граждане государства обвиняются в нарушении запрета на службу в других странах. Имменхаузер уточнил, что такое ограничение предполагает статья 94 военно-уголовного кодекса и за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа за военную службу за границей.Не являясь членом НАТО и Евросоюза, Швейцария присоединилась почти ко всем антироссийским санкциям Брюсселя.Швейцария была официально признана нейтральным государством в 1815 году. Согласно принципу нейтралитета, который является одним из базовых, страна не может принимать участие в вооруженных конфликтах, вступать в военные и политические союзы. Как заявляла пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Швейцария уже давно лишилась своего статуса нейтрального государства, и сделала она это не сама, а под давлением Соединенных Штатов.

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украина, швейцария, нейтралитет