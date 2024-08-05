https://1prime.ru/20240805/spetsoperatsiya-na-ukraine-850671906.html

Рогов обвинил Зеленского в желании разжечь "пламя разрухи и хаоса" в Европе

Рогов обвинил Зеленского в желании разжечь "пламя разрухи и хаоса" в Европе - 05.08.2024, ПРАЙМ

Рогов обвинил Зеленского в желании разжечь "пламя разрухи и хаоса" в Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский посредством своих предложений западным союзникам совместно сбивать российские ракеты хочет втянуть их в прямое военное... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:53+0300

2024-08-05T12:53+0300

2024-08-05T12:53+0300

спецоперация на украине

россия

украина

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский посредством своих предложений западным союзникам совместно сбивать российские ракеты хочет втянуть их в прямое военное противостояние с Россией, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Зеленский говорил, что украинское руководство планирует в ближайшее время обсудить со странами Запада созможность совместного сбивания российских ракет, которые летят над украинской территорией. По его словам, главы европейский государств опасаются идти на такой серьезный шаг, потому что боятся реакции Москвы.В этой связи Рогов подчеркнул, что Зеленский таким образом хочет распространить украинский конфликт на территорию Европейского союза, в то время как сами страны ЕС неоднократно утверждали, что не хотят становиться прямыми участниками боевых действий. В Кремле же не раз говорили, что Запад стал прямым участником конфликта уже давно, когда стал поставлять Украине свое оружие.

https://1prime.ru/20240805/zelenskiy-850664237.html

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