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"Аэрофлот" подал в суд на авиастроительную компанию "Яковлев"

"Аэрофлот" подал в суд на авиастроительную компанию "Яковлев" - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" подал в суд на авиастроительную компанию "Яковлев"

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск авиакомпании "Аэрофлот". Компания требует взыскать с авиастроительной компании "Яковлев" (ранее "Иркут", входит | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T10:25+0300

2024-08-05T10:25+0300

2024-08-05T10:25+0300

россия

суд

аэрофлот

пао "яковлев"

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск авиакомпании "Аэрофлот". Компания требует взыскать с авиастроительной компании "Яковлев" (ранее "Иркут", входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации "Ростеха") около 7,3 миллиарда рублей.. Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск был подан в суд 2 августа, но пока он не принят к рассмотрению. На данный момент в карточке дела не указаны основания исковых требований.ПАО "Яковлев" занимается производством пассажирских самолётов, в частности, Superjet-100. Крупнейшим эксплуатантом этих самолётов является авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот". На сегодняшний день во флоте авиакомпании насчитывается 78 самолётов Sukhoi Superjet.В январе Сергей Александровский, глава "Аэрофлота", объявил, что к 2030 году группа "Аэрофлот" планирует получить 339 новых российских самолётов. Среди них будет 89 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214. Все эти самолёты производит ПАО "Яковлев".

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россия, суд, аэрофлот, пао "яковлев"