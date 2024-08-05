https://1prime.ru/20240805/sud-850677427.html
Суд в Москве прекратил дело по иску "Ингосстраха" к "дочке" Natixis
Суд в Москве прекратил дело по иску "Ингосстраха" к "дочке" Natixis - 05.08.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве прекратил дело по иску "Ингосстраха" к "дочке" Natixis
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Ингосстраха", требовавшего взыскать с АО "Натиксис банк", российской "дочки" французского банка Natixis,... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T16:34+0300
2024-08-05T16:34+0300
2024-08-05T16:34+0300
россия
франция
ингосстрах
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Ингосстраха", требовавшего взыскать с АО "Натиксис банк", российской "дочки" французского банка Natixis, более 2,1 миллиарда рублей, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Иск "Ингосстраха" поступил в суд в апреле 2023 года. В нем были заявлены требования о взыскании основного долга по погашению кредитных нот и выплате купонного дохода по договору от 13 ноября 2017 года в размере около 2,1 миллиарда рублей и около 59 миллионов рублей процентов. Другие подробности в материалах суда не приводятся. Определение о прекращении производства было вынесено судом на заседании 2 августа, а накануне, 1 августа, от "Ингосстраха" поступило ходатайство с отказом от иска, свидетельствуют данные картотеки. Рассмотрение дела с апреля проходило в закрытом режиме. На слушаниях в марте стороны заявили, что намерены урегулировать спор миром. По словам представителя истца, "стороны ведут переговоры относительно того, каким образом спорную ситуацию погасить, идет активный переговорный процесс". Он говорил, что процессуальным результатом станет, скорее всего, отказ от иска, мировое соглашение маловероятно. Представитель ответчика подтвердил тогда намерение сторон урегулировать спор миром. Кредитные ноты (credit-linked note, CLN) - это производные ценные бумаги с включенным кредитно-дефолтным свопом, позволяющим эмитенту управлять кредитными рисками. Банки выпускают кредитные ноты на сумму кредита, выданного клиенту, и продают эти ноты разным инвесторам. Инвесторы получают от заемщика проценты, установленные кредитным договором, а также свою часть кредита после его погашения. "Натиксис банк" - дочерний банк французской компании Natixis, специализирующийся на оказании финансовых услуг для крупнейших корпоративных клиентов, а также проведении операций на рынках капитала в России, сообщает его сайт. Natixis – международная финансовая компания, предоставляющая услуги в 30 странах, дочерняя компания Groupe BPCE, второй по величине банковской группы Франции.
https://1prime.ru/20240731/sud-850572984.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, ингосстрах, суд
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Ингосстрах, суд
Суд в Москве прекратил дело по иску "Ингосстраха" к "дочке" Natixis
Московский суд прекратил дело по иску "Ингосстраха" к "дочке" банка Natixis
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Ингосстраха", требовавшего взыскать с АО "Натиксис банк", российской "дочки" французского банка Natixis, более 2,1 миллиарда рублей, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Иск "Ингосстраха" поступил в суд в апреле 2023 года. В нем были заявлены требования о взыскании основного долга по погашению кредитных нот и выплате купонного дохода по договору от 13 ноября 2017 года в размере около 2,1 миллиарда рублей и около 59 миллионов рублей процентов. Другие подробности в материалах суда не приводятся.
Определение о прекращении производства было вынесено судом на заседании 2 августа, а накануне, 1 августа, от "Ингосстраха" поступило ходатайство с отказом от иска, свидетельствуют данные картотеки. Рассмотрение дела с апреля проходило в закрытом режиме.
"Транснефть" судится с "Самаранефтегазом" из-за некачественной нефти
На слушаниях в марте стороны заявили, что намерены урегулировать спор миром. По словам представителя истца, "стороны ведут переговоры относительно того, каким образом спорную ситуацию погасить, идет активный переговорный процесс". Он говорил, что процессуальным результатом станет, скорее всего, отказ от иска, мировое соглашение маловероятно. Представитель ответчика подтвердил тогда намерение сторон урегулировать спор миром.
Кредитные ноты (credit-linked note, CLN) - это производные ценные бумаги с включенным кредитно-дефолтным свопом, позволяющим эмитенту управлять кредитными рисками. Банки выпускают кредитные ноты на сумму кредита, выданного клиенту, и продают эти ноты разным инвесторам. Инвесторы получают от заемщика проценты, установленные кредитным договором, а также свою часть кредита после его погашения.
"Натиксис банк" - дочерний банк французской компании Natixis, специализирующийся на оказании финансовых услуг для крупнейших корпоративных клиентов, а также проведении операций на рынках капитала в России, сообщает его сайт. Natixis – международная финансовая компания, предоставляющая услуги в 30 странах, дочерняя компания Groupe BPCE, второй по величине банковской группы Франции.