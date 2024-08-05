https://1prime.ru/20240805/sud-850677427.html

Суд в Москве прекратил дело по иску "Ингосстраха" к "дочке" Natixis

Суд в Москве прекратил дело по иску "Ингосстраха" к "дочке" Natixis - 05.08.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве прекратил дело по иску "Ингосстраха" к "дочке" Natixis

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Ингосстраха", требовавшего взыскать с АО "Натиксис банк", российской "дочки" французского банка Natixis,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T16:34+0300

2024-08-05T16:34+0300

2024-08-05T16:34+0300

россия

франция

ингосстрах

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg

МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Ингосстраха", требовавшего взыскать с АО "Натиксис банк", российской "дочки" французского банка Natixis, более 2,1 миллиарда рублей, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Иск "Ингосстраха" поступил в суд в апреле 2023 года. В нем были заявлены требования о взыскании основного долга по погашению кредитных нот и выплате купонного дохода по договору от 13 ноября 2017 года в размере около 2,1 миллиарда рублей и около 59 миллионов рублей процентов. Другие подробности в материалах суда не приводятся. Определение о прекращении производства было вынесено судом на заседании 2 августа, а накануне, 1 августа, от "Ингосстраха" поступило ходатайство с отказом от иска, свидетельствуют данные картотеки. Рассмотрение дела с апреля проходило в закрытом режиме. На слушаниях в марте стороны заявили, что намерены урегулировать спор миром. По словам представителя истца, "стороны ведут переговоры относительно того, каким образом спорную ситуацию погасить, идет активный переговорный процесс". Он говорил, что процессуальным результатом станет, скорее всего, отказ от иска, мировое соглашение маловероятно. Представитель ответчика подтвердил тогда намерение сторон урегулировать спор миром. Кредитные ноты (credit-linked note, CLN) - это производные ценные бумаги с включенным кредитно-дефолтным свопом, позволяющим эмитенту управлять кредитными рисками. Банки выпускают кредитные ноты на сумму кредита, выданного клиенту, и продают эти ноты разным инвесторам. Инвесторы получают от заемщика проценты, установленные кредитным договором, а также свою часть кредита после его погашения. "Натиксис банк" - дочерний банк французской компании Natixis, специализирующийся на оказании финансовых услуг для крупнейших корпоративных клиентов, а также проведении операций на рынках капитала в России, сообщает его сайт. Natixis – международная финансовая компания, предоставляющая услуги в 30 странах, дочерняя компания Groupe BPCE, второй по величине банковской группы Франции.

https://1prime.ru/20240731/sud-850572984.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, ингосстрах, суд