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Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев
Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев - 05.08.2024, ПРАЙМ
Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев
Вице-премьер Александр Новак поручил министерствам и ведомствам разобраться, почему в мелком опте выросли цены на топливо для аграриев, следует из протокола... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T18:46+0300
2024-08-05T18:46+0300
россия
топливо
александр новак
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил министерствам и ведомствам разобраться, почему в мелком опте выросли цены на топливо для аграриев, следует из протокола совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. "ФАС России (М.А. Шаскольскому), Минэнерго России (С.Е. Цивилеву), Минсельхозу России (О.Н. Лут): … проанализировать причины роста цен на нефтепродукты для нужд сельхозпроизводителей в мелкооптовом сегменте, обратив особое внимание на Московскую область, Воронежскую область, Костромскую область, Республику Марий Эл, Республику Мордовию", — сказано в документе. Новак поручил контролировать рост цен на бензин и дизельное топливо на заправках, чтобы они не превышали уровень инфляции. Особое внимание следует уделить регионам, где нет вертикально-интегрированных нефтяных компаний.Меры, которые были приняты, ведомство должно представить на следующем совещании в правительстве.
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россия, топливо, александр новак
РОССИЯ, топливо, Александр Новак
18:46 05.08.2024
 
Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев

Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев в мелком опте

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил министерствам и ведомствам разобраться, почему в мелком опте выросли цены на топливо для аграриев, следует из протокола совещания, с которым ознакомилось РИА Новости.
Рабочие заливают топливное масло в нефтяные бочки - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
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"ФАС России (М.А. Шаскольскому), Минэнерго России (С.Е. Цивилеву), Минсельхозу России (О.Н. Лут): … проанализировать причины роста цен на нефтепродукты для нужд сельхозпроизводителей в мелкооптовом сегменте, обратив особое внимание на Московскую область, Воронежскую область, Костромскую область, Республику Марий Эл, Республику Мордовию", — сказано в документе.
Новак поручил контролировать рост цен на бензин и дизельное топливо на заправках, чтобы они не превышали уровень инфляции. Особое внимание следует уделить регионам, где нет вертикально-интегрированных нефтяных компаний.
Меры, которые были приняты, ведомство должно представить на следующем совещании в правительстве.
 
РОССИЯтопливоАлександр Новак
 
 
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