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Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев

Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев - 05.08.2024, ПРАЙМ

Новак поручил проанализировать причины роста топливных цен для аграриев

Вице-премьер Александр Новак поручил министерствам и ведомствам разобраться, почему в мелком опте выросли цены на топливо для аграриев, следует из протокола... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T18:46+0300

2024-08-05T18:46+0300

2024-08-05T18:46+0300

россия

топливо

александр новак

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил министерствам и ведомствам разобраться, почему в мелком опте выросли цены на топливо для аграриев, следует из протокола совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. "ФАС России (М.А. Шаскольскому), Минэнерго России (С.Е. Цивилеву), Минсельхозу России (О.Н. Лут): … проанализировать причины роста цен на нефтепродукты для нужд сельхозпроизводителей в мелкооптовом сегменте, обратив особое внимание на Московскую область, Воронежскую область, Костромскую область, Республику Марий Эл, Республику Мордовию", — сказано в документе. Новак поручил контролировать рост цен на бензин и дизельное топливо на заправках, чтобы они не превышали уровень инфляции. Особое внимание следует уделить регионам, где нет вертикально-интегрированных нефтяных компаний.Меры, которые были приняты, ведомство должно представить на следующем совещании в правительстве.

https://1prime.ru/20240803/pozhar-850644285.html

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россия, топливо, александр новак