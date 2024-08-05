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Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа
Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа - 05.08.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа
Детали покушения на кандидата в американские президенты Дональда Трампа из просто инстригующих превращаются в сенсационные, написала в своем Telegram- канале... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T16:29+0300
2024-08-05T16:29+0300
россия
сша
мария захарова
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Детали покушения на кандидата в американские президенты Дональда Трампа из просто инстригующих превращаются в сенсационные, написала в своем Telegram- канале пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России упомянула, что ранее журналисты издания The New York Times раскрыли данные переписки пенсильванской полиции."Оказывается, более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка - Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать кандидат в президенты, и выверял расстояния при помощи, внимание, оптического дальномера", - написала Захарова.В этой связи она подчеркнула, что Секретной службе, по-видимому, не было никакого дела до этого. Она упомянула, что руководителем службы был назначен американский президент Джо Байден. Более того, по словам Захаровой, было известно, что за некоторое время мероприятия стрелок искал в интернете данные о том, на каком расстоянии находился убитый экс-президент Джон Кеннеди от подозреваемого в покушении на него Ли Харви Освальда.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его устранила.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его устранила.Позднее западные СМИ писали, что покушение на Дональда Трампа стало, вероятно, самым крупным провалом американских спецслужб за всю историю их существования.
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россия, сша, мария захарова, покушение на дональда трампа
РОССИЯ, США, Мария Захарова, покушение на Дональда Трампа
16:29 05.08.2024
 
Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа

Захарова: детали покушения на Трампа из интригующих становятся сенсационными

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Детали покушения на кандидата в американские президенты Дональда Трампа из просто инстригующих превращаются в сенсационные, написала в своем Telegram- канале пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России упомянула, что ранее журналисты издания The New York Times раскрыли данные переписки пенсильванской полиции.
"Оказывается, более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка - Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать кандидат в президенты, и выверял расстояния при помощи, внимание, оптического дальномера", - написала Захарова.
В этой связи она подчеркнула, что Секретной службе, по-видимому, не было никакого дела до этого. Она упомянула, что руководителем службы был назначен американский президент Джо Байден.
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Более того, по словам Захаровой, было известно, что за некоторое время мероприятия стрелок искал в интернете данные о том, на каком расстоянии находился убитый экс-президент Джон Кеннеди от подозреваемого в покушении на него Ли Харви Освальда.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его устранила.
13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его устранила.
Позднее западные СМИ писали, что покушение на Дональда Трампа стало, вероятно, самым крупным провалом американских спецслужб за всю историю их существования.
 
РОССИЯСШАМария Захаровапокушение на Дональда Трампа
 
 
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