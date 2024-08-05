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В Турции заявили о необходимости создать собственную соцсеть - 05.08.2024, ПРАЙМ
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В Турции заявили о необходимости создать собственную соцсеть
В Турции заявили о необходимости создать собственную соцсеть - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили о необходимости создать собственную соцсеть
Турецким компаниям стоит рассмотреть возможность создания собственной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T23:28+0300
2024-08-05T23:28+0300
турция
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СТАМБУЛ, 5 авг - ПРАЙМ. Турецким компаниям стоит рассмотреть возможность создания собственной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Сотрудничество между турецкими властями и руководством Instagram* пока не достигло желаемого уровня. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, со стороны соцсети наблюдается "цифровой фашизм".Разблокировка доступа к Instagram* в Турции зависит от того, насколько быстро руководство соцсети устранит нарушения и будет соответствовать турецкому законодательству. Об этом ранее заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу."Хочу обратиться к владельцам компаний, представляющих традиционные СМИ: инвестируйте больше в новые цифровые медиа. Говорю не только о создании контента, но и о создании местной национальной платформы для социальной сети", — заявил Алтун, выступая на мероприятии в Анкаре. По словам Алтуна, многие зарубежные социальные сети принадлежат частным компаниям, которые используют их для распространения несправедливости по всему миру. Чтобы противостоять этому, Анкаре необходимо создать собственную национальную социальную сеть. Управление по связям готово оказать всю необходимую помощь в этом вопросе. 31 июля Алтун осудил социальную сеть Instagram* за то, что она активно препятствует пользователям в публикации сообщений с соболезнованиями после гибели Исмаила Хании — главы политбюро палестинского движения ХАМАС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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турция
ТУРЦИЯ
23:28 05.08.2024
 
В Турции заявили о необходимости создать собственную соцсеть

Администрация Эрдогана: турецким компаниям необходимо создать собственную соцсеть

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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СТАМБУЛ, 5 авг - ПРАЙМ. Турецким компаниям стоит рассмотреть возможность создания собственной социальной сети, заявил в понедельник глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Сотрудничество между турецкими властями и руководством Instagram* пока не достигло желаемого уровня. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, со стороны соцсети наблюдается "цифровой фашизм".
Разблокировка доступа к Instagram* в Турции зависит от того, насколько быстро руководство соцсети устранит нарушения и будет соответствовать турецкому законодательству. Об этом ранее заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.
Флаг Турции
В Турции заблокировали Instagram*
2 августа, 08:14
"Хочу обратиться к владельцам компаний, представляющих традиционные СМИ: инвестируйте больше в новые цифровые медиа. Говорю не только о создании контента, но и о создании местной национальной платформы для социальной сети", — заявил Алтун, выступая на мероприятии в Анкаре.
По словам Алтуна, многие зарубежные социальные сети принадлежат частным компаниям, которые используют их для распространения несправедливости по всему миру. Чтобы противостоять этому, Анкаре необходимо создать собственную национальную социальную сеть. Управление по связям готово оказать всю необходимую помощь в этом вопросе.
31 июля Алтун осудил социальную сеть Instagram* за то, что она активно препятствует пользователям в публикации сообщений с соболезнованиями после гибели Исмаила Хании — главы политбюро палестинского движения ХАМАС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ТУРЦИЯ
 
 
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