Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240805/ubezhische-850676779.html
Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании
Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании - 05.08.2024, ПРАЙМ
Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку, запросила убежище в Великобритании. Вместе с ней в страну отправится сестра, у которой уже есть... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T16:04+0300
2024-08-05T16:08+0300
беспорядки
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/78/830867828_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_a3f55d5036c24daf663138c8679f88d1.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку, запросила убежище в Великобритании. Вместе с ней в страну отправится сестра, у которой уже есть британское гражданство, передает издание Hindu"Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра... у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее", - следует из сообщения издания со ссылкой на источники.После того, как премьер ушла в отставку, протестующие приняли решение снести памятник Муджибуру Рахману, отцу Шейх Хасины, бывшему первой главой Бангладеш, передает портал Daily Observer.Ранее стало известно, что экс-премьер страны Шейх Хасина вместе с сестрой покинула свою резиденцию в Дакке. Такое решение Хасина приняла на фоне растущих недовольств демонстрантов. В воскресенье, 4 августа, организация "Студенческое движение против дискриминации" начала "акцию несотрудничества". В Дакке и других крупных городах страны введен комендантский час. правоохранительные органы контролируют выступающих.
https://1prime.ru/20240730/raskhody-850550969.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/78/830867828_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dda99e22a684e697a8121ab1d7436ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
беспорядки
беспорядки
16:04 05.08.2024 (обновлено: 16:08 05.08.2024)
 
Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании

Hindu: ушедшая из-за протестов в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Лондоне

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку, запросила убежище в Великобритании. Вместе с ней в страну отправится сестра, у которой уже есть британское гражданство, передает издание Hindu
"Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра... у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее", - следует из сообщения издания со ссылкой на источники.
После того, как премьер ушла в отставку, протестующие приняли решение снести памятник Муджибуру Рахману, отцу Шейх Хасины, бывшему первой главой Бангладеш, передает портал Daily Observer.
Ранее стало известно, что экс-премьер страны Шейх Хасина вместе с сестрой покинула свою резиденцию в Дакке. Такое решение Хасина приняла на фоне растущих недовольств демонстрантов. В воскресенье, 4 августа, организация "Студенческое движение против дискриминации" начала "акцию несотрудничества".
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Расходы Елисейского дворца превысили его бюджет из-за Макрона
30 июля, 19:38
В Дакке и других крупных городах страны введен комендантский час. правоохранительные органы контролируют выступающих.
 
беспорядки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала