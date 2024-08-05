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Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании

Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании - 05.08.2024, ПРАЙМ

Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку, запросила убежище в Великобритании. Вместе с ней в страну отправится сестра, у которой уже есть... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T16:04+0300

2024-08-05T16:04+0300

2024-08-05T16:08+0300

беспорядки

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку, запросила убежище в Великобритании. Вместе с ней в страну отправится сестра, у которой уже есть британское гражданство, передает издание Hindu"Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра... у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее", - следует из сообщения издания со ссылкой на источники.После того, как премьер ушла в отставку, протестующие приняли решение снести памятник Муджибуру Рахману, отцу Шейх Хасины, бывшему первой главой Бангладеш, передает портал Daily Observer.Ранее стало известно, что экс-премьер страны Шейх Хасина вместе с сестрой покинула свою резиденцию в Дакке. Такое решение Хасина приняла на фоне растущих недовольств демонстрантов. В воскресенье, 4 августа, организация "Студенческое движение против дискриминации" начала "акцию несотрудничества". В Дакке и других крупных городах страны введен комендантский час. правоохранительные органы контролируют выступающих.

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беспорядки