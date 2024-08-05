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В ЕС призвали ввести пошлины на импорт одного товара из России

В ЕС призвали ввести пошлины на импорт одного товара из России - 05.08.2024, ПРАЙМ

В ЕС призвали ввести пошлины на импорт одного товара из России

Европейские производители удобрений призвали Еврокомиссию ввести пошлины на удобрения из России, пишет издание Financial Times. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T17:12+0300

2024-08-05T17:12+0300

2024-08-05T17:12+0300

россия

европа

продовольственная безопасность

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Европейские производители удобрений призвали Еврокомиссию ввести пошлины на удобрения из России, пишет издание Financial Times.Газета отмечает, что свое требование европейцы объясняют тем, что российские производители вытесняют их с рынка. "В этом месяце 14 производителей из ЕС обратились в Европейскую комиссию с призывом ввести карательные пошлины на российский импорт за "агрессивную стратегию снижения цен, которая привела к вытеснению местных производителей удобрений из бизнеса", - сообщается в письме производителей. Как отмечает издание, в письме подчеркивается, что наплыв российских удобрений ставит под угрозу европейскую продовольственную безопасность.После начала специальной военной операции России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, европа, продовольственная безопасность