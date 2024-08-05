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Фицо объявил Украине энергетическую войну, пишет СМИ - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Фицо объявил Украине энергетическую войну, пишет СМИ
Фицо объявил Украине энергетическую войну, пишет СМИ - 05.08.2024, ПРАЙМ
Фицо объявил Украине энергетическую войну, пишет СМИ
В ответ на прекращение со стороны Украины транзита российской нефти в Европу премьер-министр Словакии Роберг Фицо обещал прекратить поставки Киеву дизельного... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T16:49+0300
2024-08-05T16:52+0300
энергетика
украина
словакия
дизельное топливо
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В ответ на прекращение со стороны Украины транзита российской нефти в Европу премьер-министр Словакии Роберг Фицо обещал прекратить поставки Киеву дизельного топлива. Об этом пишет издание Forum24.Газета пишет, что на текущий момент словацкий дизель покрывает порядка десяти процентов украинского потребления. Более того, отмечается, что Украина, чья энергетическая структура находится в катастрофическом положении, особенно нуждается в дизельном топливе. Таким образом, издания подчеркивает, что Фицо принял решение объявить Киеву энергетическую войну, последствия которой могут быть очень серьезными для Украины. Авторы статьи пишут, что подобная "энергетическая блокада" может существенно повлиять на украинскую обороноспособность.В этой связи автор статьи призвал представителей стран Североатлантического альянса исключить Венгрию и Словакию из оборонных планов НАТО, так как они "проповедуют чуждые Европе ценности и политически от нее откололись, ринувшись в русские степи".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240715/fitso-850134744.html
украина
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украина, словакия, дизельное топливо
Энергетика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, дизельное топливо
16:49 05.08.2024 (обновлено: 16:52 05.08.2024)
 
Фицо объявил Украине энергетическую войну, пишет СМИ

Forum24: Фицо объявил Украине энергетическую войну, которая может ее уничтожить

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В ответ на прекращение со стороны Украины транзита российской нефти в Европу премьер-министр Словакии Роберг Фицо обещал прекратить поставки Киеву дизельного топлива. Об этом пишет издание Forum24.
Газета пишет, что на текущий момент словацкий дизель покрывает порядка десяти процентов украинского потребления. Более того, отмечается, что Украина, чья энергетическая структура находится в катастрофическом положении, особенно нуждается в дизельном топливе.
Таким образом, издания подчеркивает, что Фицо принял решение объявить Киеву энергетическую войну, последствия которой могут быть очень серьезными для Украины. Авторы статьи пишут, что подобная "энергетическая блокада" может существенно повлиять на украинскую обороноспособность.
В этой связи автор статьи призвал представителей стран Североатлантического альянса исключить Венгрию и Словакию из оборонных планов НАТО, так как они "проповедуют чуждые Европе ценности и политически от нее откололись, ринувшись в русские степи".
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Фицо назвал последствия от возможного вступления Украины в НАТО
15 июля, 23:31
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
ЭнергетикаУКРАИНАСЛОВАКИЯдизельное топливо
 
 
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