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ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю - 05.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю
ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю - 05.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю
ЦБ хочет уточнить порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов, следует из проекта... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T19:59+0300
2024-08-05T19:59+0300
банк россии
банк россии
курсы валют
порядок
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ЦБ хочет уточнить порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов, следует из проекта указания ЦБ РФ.Регулятор, в частности, предлагает ввести дополнительный критерий концентрации, по которому объем сделок одного участника должен составлять не более 75% от их общего объема, используемого для расчета.В документе детально описан порядок определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, основанный на данных внебиржевых торгов. Чтобы обеспечить объективность расчётов по сделкам, вводится дополнительный критерий концентрации (объём сделок не должен превышать 75% от общего объёма сделок, проведённых одним участником). Также уточняется порядок определения курсов иностранных валют на основе кросс-курсов. Действие этого указания распространяется на широкий круг лиц.В проекте указания сказано, что его вступление в силу предусмотрено со дня его официального опубликования.
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банк россии, курсы валют, порядок
Банк России, Банк России, Курсы валют, Порядок
19:59 05.08.2024
 
ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю

ЦБ планирует уточнить порядок расчетов курса иностранных валют к рублю

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ЦБ хочет уточнить порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов, следует из проекта указания ЦБ РФ.
Регулятор, в частности, предлагает ввести дополнительный критерий концентрации, по которому объем сделок одного участника должен составлять не более 75% от их общего объема, используемого для расчета.
В документе детально описан порядок определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, основанный на данных внебиржевых торгов.
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Чтобы обеспечить объективность расчётов по сделкам, вводится дополнительный критерий концентрации (объём сделок не должен превышать 75% от общего объёма сделок, проведённых одним участником).
Также уточняется порядок определения курсов иностранных валют на основе кросс-курсов. Действие этого указания распространяется на широкий круг лиц.
В проекте указания сказано, что его вступление в силу предусмотрено со дня его официального опубликования.
 
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