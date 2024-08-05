https://1prime.ru/20240805/valyuty-850681735.html

ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю

ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю - 05.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю

ЦБ хочет уточнить порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов, следует из проекта... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T19:59+0300

2024-08-05T19:59+0300

2024-08-05T19:59+0300

банк россии

банк россии

курсы валют

порядок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ЦБ хочет уточнить порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю на основе данных внебиржевых торгов, следует из проекта указания ЦБ РФ.Регулятор, в частности, предлагает ввести дополнительный критерий концентрации, по которому объем сделок одного участника должен составлять не более 75% от их общего объема, используемого для расчета.В документе детально описан порядок определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, основанный на данных внебиржевых торгов. Чтобы обеспечить объективность расчётов по сделкам, вводится дополнительный критерий концентрации (объём сделок не должен превышать 75% от общего объёма сделок, проведённых одним участником). Также уточняется порядок определения курсов иностранных валют на основе кросс-курсов. Действие этого указания распространяется на широкий круг лиц.В проекте указания сказано, что его вступление в силу предусмотрено со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240613/torgi-849148972.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, курсы валют, порядок