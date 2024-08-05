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В Европарламенте просят принять меры в отношении визовой политики Венгрии

В Европарламенте просят принять меры в отношении визовой политики Венгрии - 05.08.2024, ПРАЙМ

В Европарламенте просят принять меры в отношении визовой политики Венгрии

Группа депутатов Европарламента обратилась к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, требуя принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:24+0300

2024-08-05T12:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. Группа депутатов Европарламента обратилась к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, требуя принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого ослаблением визовых требований для ряда государств, в том числе РФ и Белоруссии.Письмо, которое подписали 67 парламентарием, опубликовал в соцсети X евродепутат Пятрас Ауштрявичюс. "Мы призываем Еврокомиссию принять срочные меры по расследованию решения Венгрии", – говорится в обращении. Как считают депутаты, решение Будапешта может повлечь угрозу функционирования Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан. Заявляется, что в случае если власти Венгрии откажутся изменить политику, то Еврокомиссия и все представители Евросоюза должны поставить под вопрос венгерское присутствие в Шенгенской зоне. Для этого, по мнению депутатов, нужно будет ввести новые меры по обеспечению безопасности граждан стран Европы, в том числе, при необходимости, новые меры контроля на границах с Венгрией.Financial Times ранее сообщала, что руководитель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров ЕС принять меры в отношении Будапешта из-за предполагаемого упрощения выдачи виз россиянам. Он призвал обсудить действия венгерских властей в вопросе выдачи виз гражданам РФ на очередном саммите ЕС, намеченном на октябрь. В официальном вестнике правительства Венгрии 9 июля был обнародован перечень государств, граждане которых вправе претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Кроме России и Белоруссии, там присутствуют Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты явилось одним из следствий изменения венгерского миграционного законодательства, которое вступило в силу с 1 января 2024 года.

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ес, венгрия, европа, европарламент, россия