https://1prime.ru/20240805/virus-850667371.html

В Kaspersky предупредили о новом вирусе-шпионе на российских устройствах

В Kaspersky предупредили о новом вирусе-шпионе на российских устройствах - 05.08.2024, ПРАЙМ

В Kaspersky предупредили о новом вирусе-шпионе на российских устройствах

Kaspersky засекли новый вирус, названный LianSpy. Он может навредить владельцам электронных устройств в России, которые работают на операционной системе... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T11:17+0300

2024-08-05T11:17+0300

2024-08-05T11:21+0300

троян

лаборатория касперского

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Kaspersky засекли новый вирус, названный LianSpy. Он может навредить владельцам электронных устройств в России, которые работают на операционной системе Android, заявили в компании. "Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили троянец-шпион и присвоили ему название LianSpy. Зловред используется в кампании кибершпионажа, нацеленной на конкретных владельцев Android-устройств в России. Она длится уже не первый год и на сегодняшний день все еще является актуальной киберугрозой для пользователей. Атакующие активно скрывают следы, из-за чего обнаружение вредоноса было затруднено", - следует из заявления. Специалисты подчеркивают, что вирус маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. В своей работе он использует списки контактов, списки журналов звонков и установленных приложений пользователя. Кроме того, зловред может записывать экран устройства, в частности - работу мессенджеров. В компании также подчеркнули, что вирус не собирает финансовые данные.Эксперты утверждает, что троян работает преимущественно в фоновом режиме, скрывая свою иконку. При этом он использует права суперпользователя, что позволяет ему полностью контролировать устройство и скрыть факт записи экрана или включения микрофона."LianSpy отличается необычными для мобильного шпиона техниками. Например, он использует комбинацию симметричного и асимметричного шифрования. К тому же зловред не использует какую-либо приватную инфраструктуру - только публичные сервисы. Это, в частности, затрудняет процесс атрибуции кампании какой-либо группе атакующих", - подчеркнули специалисты.

https://1prime.ru/20240722/virus-850339626.html

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троян, лаборатория касперского