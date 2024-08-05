Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Kaspersky предупредили о новом вирусе-шпионе на российских устройствах - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240805/virus-850667371.html
В Kaspersky предупредили о новом вирусе-шпионе на российских устройствах
В Kaspersky предупредили о новом вирусе-шпионе на российских устройствах - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Kaspersky предупредили о новом вирусе-шпионе на российских устройствах
Kaspersky засекли новый вирус, названный LianSpy. Он может навредить владельцам электронных устройств в России, которые работают на операционной системе... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:17+0300
2024-08-05T11:21+0300
троян
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Kaspersky засекли новый вирус, названный LianSpy. Он может навредить владельцам электронных устройств в России, которые работают на операционной системе Android, заявили в компании. "Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили троянец-шпион и присвоили ему название LianSpy. Зловред используется в кампании кибершпионажа, нацеленной на конкретных владельцев Android-устройств в России. Она длится уже не первый год и на сегодняшний день все еще является актуальной киберугрозой для пользователей. Атакующие активно скрывают следы, из-за чего обнаружение вредоноса было затруднено", - следует из заявления. Специалисты подчеркивают, что вирус маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. В своей работе он использует списки контактов, списки журналов звонков и установленных приложений пользователя. Кроме того, зловред может записывать экран устройства, в частности - работу мессенджеров. В компании также подчеркнули, что вирус не собирает финансовые данные.Эксперты утверждает, что троян работает преимущественно в фоновом режиме, скрывая свою иконку. При этом он использует права суперпользователя, что позволяет ему полностью контролировать устройство и скрыть факт записи экрана или включения микрофона."LianSpy отличается необычными для мобильного шпиона техниками. Например, он использует комбинацию симметричного и асимметричного шифрования. К тому же зловред не использует какую-либо приватную инфраструктуру - только публичные сервисы. Это, в частности, затрудняет процесс атрибуции кампании какой-либо группе атакующих", - подчеркнули специалисты.
https://1prime.ru/20240722/virus-850339626.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
троян, лаборатория касперского
троян, Лаборатория Касперского
11:17 05.08.2024 (обновлено: 11:21 05.08.2024)
 
В Kaspersky предупредили о новом вирусе-шпионе на российских устройствах

Kaspersky обнаружил новый зловред, нацеленный на владельцев устройств с ОС Android в РФ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Kaspersky засекли новый вирус, названный LianSpy. Он может навредить владельцам электронных устройств в России, которые работают на операционной системе Android, заявили в компании.
"Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили троянец-шпион и присвоили ему название LianSpy. Зловред используется в кампании кибершпионажа, нацеленной на конкретных владельцев Android-устройств в России. Она длится уже не первый год и на сегодняшний день все еще является актуальной киберугрозой для пользователей. Атакующие активно скрывают следы, из-за чего обнаружение вредоноса было затруднено", - следует из заявления.
Специалисты подчеркивают, что вирус маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. В своей работе он использует списки контактов, списки журналов звонков и установленных приложений пользователя. Кроме того, зловред может записывать экран устройства, в частности - работу мессенджеров. В компании также подчеркнули, что вирус не собирает финансовые данные.
Эксперты утверждает, что троян работает преимущественно в фоновом режиме, скрывая свою иконку. При этом он использует права суперпользователя, что позволяет ему полностью контролировать устройство и скрыть факт записи экрана или включения микрофона.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
CrowdStrike предупредила о риске заражения файловым вирусом через ZIP-архив
22 июля, 18:33
"LianSpy отличается необычными для мобильного шпиона техниками. Например, он использует комбинацию симметричного и асимметричного шифрования. К тому же зловред не использует какую-либо приватную инфраструктуру - только публичные сервисы. Это, в частности, затрудняет процесс атрибуции кампании какой-либо группе атакующих", - подчеркнули специалисты.
 
троянЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала