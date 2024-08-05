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Импорт виски ушедших брендов вернулся на досанкционный уровень - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Импорт виски ушедших брендов вернулся на досанкционный уровень
Импорт виски ушедших брендов вернулся на досанкционный уровень - 05.08.2024, ПРАЙМ
Импорт виски ушедших брендов вернулся на досанкционный уровень
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Импорт виски в Россию в первом полугодии 2024 года вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 миллиона дал — объем,... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T08:34+0300
2024-08-05T08:34+0300
экономика
алкоголь
виски
параллельный импорт
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Импорт виски в Россию в первом полугодии 2024 года вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 миллиона дал — объем, сравнимый с показателями 2021 и 2020 годов, когда в России официально работали крупнейшие международные производители алкоголя. Об этом пишет РБК.В 2022 году импорт виски в Россию сократился из-за ухода крупных западных производителей. В 2023 году Минпромторг разрешил параллельный импорт, что привело к увеличению поставок. В 2024 году рынок стабилизировался, за первое полугодие в страну ввезли порядка 1,4 млн дал виски. Это сравнимо с показателями 2021 года, но почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ импорте виски доминируют Европа и США, с Великобританией и США в качестве крупнейших поставщиков.Параллельный импорт сформировался и стал более прозрачным, с участием множества игроков, говорят участники рынка. Его объем значительно увеличился, достигнув 38% от общего объема импорта виски в первой половине 2024 года.По оценкам экспертов, доля параллельного импорта в общем объеме потребления виски составляет более 70%. Продажи виски, ввезенного по параллельному импорту, растут быстрее, чем категория в целом.В топ-5 продаж виски в России вернулись бренды от ушедших компаний, но российский виски также присутствует в рейтинге.Эксперты прогнозируют продолжение роста рынка виски в России и увеличение доли зарубежного виски. Российский виски тоже продолжает развиваться, но его доля в премиальном сегменте остается ограниченной.При этом некоторые эксперты предлагают запретить параллельный импорт для компаний, прекративших поставки, и поддержать тех, кто продолжает официальные поставки.
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алкоголь, виски, параллельный импорт
Экономика, алкоголь, виски, параллельный импорт
08:34 05.08.2024
 
Импорт виски ушедших брендов вернулся на досанкционный уровень

РБК: импорт виски в I полугодии 2024 года почти удвоился по сравнению с 2022 годом

© fotolia.com / Africa Studio%Виски
%Виски - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Импорт виски в Россию в первом полугодии 2024 года вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 миллиона дал — объем, сравнимый с показателями 2021 и 2020 годов, когда в России официально работали крупнейшие международные производители алкоголя. Об этом пишет РБК.
В 2022 году импорт виски в Россию сократился из-за ухода крупных западных производителей. В 2023 году Минпромторг разрешил параллельный импорт, что привело к увеличению поставок. В 2024 году рынок стабилизировался, за первое полугодие в страну ввезли порядка 1,4 млн дал виски. Это сравнимо с показателями 2021 года, но почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В импорте виски доминируют Европа и США, с Великобританией и США в качестве крупнейших поставщиков.
% Полка с алкоголем в магазине - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
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06:14
Параллельный импорт сформировался и стал более прозрачным, с участием множества игроков, говорят участники рынка. Его объем значительно увеличился, достигнув 38% от общего объема импорта виски в первой половине 2024 года.
По оценкам экспертов, доля параллельного импорта в общем объеме потребления виски составляет более 70%. Продажи виски, ввезенного по параллельному импорту, растут быстрее, чем категория в целом.
В топ-5 продаж виски в России вернулись бренды от ушедших компаний, но российский виски также присутствует в рейтинге.
Эксперты прогнозируют продолжение роста рынка виски в России и увеличение доли зарубежного виски. Российский виски тоже продолжает развиваться, но его доля в премиальном сегменте остается ограниченной.
При этом некоторые эксперты предлагают запретить параллельный импорт для компаний, прекративших поставки, и поддержать тех, кто продолжает официальные поставки.
 
Экономикаалкогольвискипараллельный импорт
 
 
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