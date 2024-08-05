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Импорт виски ушедших брендов вернулся на досанкционный уровень

Импорт виски ушедших брендов вернулся на досанкционный уровень - 05.08.2024, ПРАЙМ

Импорт виски ушедших брендов вернулся на досанкционный уровень

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Импорт виски в Россию в первом полугодии 2024 года вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 миллиона дал — объем,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T08:34+0300

2024-08-05T08:34+0300

2024-08-05T08:34+0300

экономика

алкоголь

виски

параллельный импорт

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Импорт виски в Россию в первом полугодии 2024 года вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 миллиона дал — объем, сравнимый с показателями 2021 и 2020 годов, когда в России официально работали крупнейшие международные производители алкоголя. Об этом пишет РБК.В 2022 году импорт виски в Россию сократился из-за ухода крупных западных производителей. В 2023 году Минпромторг разрешил параллельный импорт, что привело к увеличению поставок. В 2024 году рынок стабилизировался, за первое полугодие в страну ввезли порядка 1,4 млн дал виски. Это сравнимо с показателями 2021 года, но почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ импорте виски доминируют Европа и США, с Великобританией и США в качестве крупнейших поставщиков.Параллельный импорт сформировался и стал более прозрачным, с участием множества игроков, говорят участники рынка. Его объем значительно увеличился, достигнув 38% от общего объема импорта виски в первой половине 2024 года.По оценкам экспертов, доля параллельного импорта в общем объеме потребления виски составляет более 70%. Продажи виски, ввезенного по параллельному импорту, растут быстрее, чем категория в целом.В топ-5 продаж виски в России вернулись бренды от ушедших компаний, но российский виски также присутствует в рейтинге.Эксперты прогнозируют продолжение роста рынка виски в России и увеличение доли зарубежного виски. Российский виски тоже продолжает развиваться, но его доля в премиальном сегменте остается ограниченной.При этом некоторые эксперты предлагают запретить параллельный импорт для компаний, прекративших поставки, и поддержать тех, кто продолжает официальные поставки.

https://1prime.ru/20240805/alkogol-850660595.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алкоголь, виски, параллельный импорт