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ВС Франции пожаловались на сложности с переброской военных и техники
ВС Франции пожаловались на сложности с переброской военных и техники - 05.08.2024, ПРАЙМ
ВС Франции пожаловались на сложности с переброской военных и техники
Увеличение скорости переброски военных и техники в Европе будет затруднено из-за сложностей, связанных с бюрократическими процедурами, а также состоянием... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T09:33+0300
2024-08-05T09:33+0300
2024-08-05T09:33+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Увеличение скорости переброски военных и техники в Европе будет затруднено из-за сложностей, связанных с бюрократическими процедурами, а также состоянием инфраструктуры, сообщает газета Politico со ссылкой на французского генерала Бертрана Тужуза. Тужуз отмечает, что улучшить мобильность военных и техники непросто, так как транспортные и таможенные правила зависят от каждого государства.Газета также отмечает, что в Европе существуют проблемы с инфраструктурой и транспортными мощностями, которые затрудняют перемещение военной техники.По словам генерала, за десятилетия войн в Афганистане и Африке французская армия отвыкла перевозить военную технику по железной дороге. Для того чтобы обеспечить доступ к межконтинентальным поездам, вооружённые силы страны вынуждены тратить около 30 миллионов евро в год, как подчёркивает Тужуз.Ранее итальянская газета Stampa со ссылкой на источник в западной разведке сообщила, что в случае прямого конфликта между НАТО и Россией США могут оперативно перебросить свои войска в Европу по трём направлениям: через Апеннины, Скандинавию и Балканы.
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франция, вооружение, военные, переброска войск
Вооружения, ФРАНЦИЯ, вооружение, военные, переброска войск
ВС Франции пожаловались на сложности с переброской военных и техники
ВС Франции пожаловались на сложности с переброской военных и техники в Европе
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Увеличение скорости переброски военных и техники в Европе будет затруднено из-за сложностей, связанных с бюрократическими процедурами, а также состоянием инфраструктуры, сообщает газета Politico
со ссылкой на французского генерала Бертрана Тужуза.
Тужуз отмечает, что улучшить мобильность военных и техники непросто, так как транспортные и таможенные правила зависят от каждого государства.
Газета также отмечает, что в Европе существуют проблемы с инфраструктурой и транспортными мощностями, которые затрудняют перемещение военной техники.
Скромные посиделки. Британский король "проел" дыру в бюджете Франции
По словам генерала, за десятилетия войн в Афганистане и Африке французская армия отвыкла перевозить военную технику по железной дороге. Для того чтобы обеспечить доступ к межконтинентальным поездам, вооружённые силы страны вынуждены тратить около 30 миллионов евро в год, как подчёркивает Тужуз.
Ранее итальянская газета Stampa
со ссылкой на источник в западной разведке сообщила, что в случае прямого конфликта между НАТО и Россией США могут оперативно перебросить свои войска в Европу по трём направлениям: через Апеннины, Скандинавию и Балканы.