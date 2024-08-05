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ВС Франции пожаловались на сложности с переброской военных и техники

ВС Франции пожаловались на сложности с переброской военных и техники - 05.08.2024, ПРАЙМ

ВС Франции пожаловались на сложности с переброской военных и техники

Увеличение скорости переброски военных и техники в Европе будет затруднено из-за сложностей, связанных с бюрократическими процедурами, а также состоянием... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T09:33+0300

2024-08-05T09:33+0300

2024-08-05T09:33+0300

вооружения

франция

вооружение

военные

переброска войск

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Увеличение скорости переброски военных и техники в Европе будет затруднено из-за сложностей, связанных с бюрократическими процедурами, а также состоянием инфраструктуры, сообщает газета Politico со ссылкой на французского генерала Бертрана Тужуза. Тужуз отмечает, что улучшить мобильность военных и техники непросто, так как транспортные и таможенные правила зависят от каждого государства.Газета также отмечает, что в Европе существуют проблемы с инфраструктурой и транспортными мощностями, которые затрудняют перемещение военной техники.По словам генерала, за десятилетия войн в Афганистане и Африке французская армия отвыкла перевозить военную технику по железной дороге. Для того чтобы обеспечить доступ к межконтинентальным поездам, вооружённые силы страны вынуждены тратить около 30 миллионов евро в год, как подчёркивает Тужуз.Ранее итальянская газета Stampa со ссылкой на источник в западной разведке сообщила, что в случае прямого конфликта между НАТО и Россией США могут оперативно перебросить свои войска в Европу по трём направлениям: через Апеннины, Скандинавию и Балканы.

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франция, вооружение, военные, переброска войск