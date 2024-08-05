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В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ

В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ

В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ

В результате ударов Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области пострадали пять мирных граждан, рассказал губернатор... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T14:26+0300

2024-08-05T14:26+0300

2024-08-05T14:26+0300

происшествия

россия

украина

белгородская область

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В результате ударов Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области пострадали пять мирных граждан, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, один украинский беспилотник атаковал "Газель" в селе Нежеголь, повредив остекление и кузов машины. Также поврежден рядом стоящая легковушка. По словам Гладкова, в селе также получили повреждения один частный дом и линия электропередачи.

украина

белгородская область

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россия, украина, белгородская область