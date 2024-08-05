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В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ
В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ
В результате ударов Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области пострадали пять мирных граждан, рассказал губернатор... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T14:26+0300
2024-08-05T14:26+0300
2024-08-05T14:26+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В результате ударов Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области пострадали пять мирных граждан, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, один украинский беспилотник атаковал "Газель" в селе Нежеголь, повредив остекление и кузов машины. Также поврежден рядом стоящая легковушка. По словам Гладкова, в селе также получили повреждения один частный дом и линия электропередачи.
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В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ
Гладков: пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Шебекинский городской округ
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В результате ударов Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области пострадали пять мирных граждан, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, один украинский беспилотник атаковал "Газель" в селе Нежеголь, повредив остекление и кузов машины. Также поврежден рядом стоящая легковушка.
По словам Гладкова, в селе также получили повреждения один частный дом и линия электропередачи.