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В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ
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В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ
В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ
В результате ударов Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области пострадали пять мирных граждан, рассказал губернатор... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T14:26+0300
2024-08-05T14:26+0300
происшествия
россия
украина
белгородская область
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В результате ударов Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области пострадали пять мирных граждан, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, один украинский беспилотник атаковал "Газель" в селе Нежеголь, повредив остекление и кузов машины. Также поврежден рядом стоящая легковушка. По словам Гладкова, в селе также получили повреждения один частный дом и линия электропередачи.
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россия, украина, белгородская область
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, Белгородская область
14:26 05.08.2024
 
В Белгородской области пять человек ранило при атаке ВСУ

Гладков: пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Шебекинский городской округ

© РИА НовостиПоврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду
Поврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В результате ударов Вооруженных сил Украины по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области пострадали пять мирных граждан, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, один украинский беспилотник атаковал "Газель" в селе Нежеголь, повредив остекление и кузов машины. Также поврежден рядом стоящая легковушка.
По словам Гладкова, в селе также получили повреждения один частный дом и линия электропередачи.
 
ПроисшествияРОССИЯУКРАИНАБелгородская область
 
 
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