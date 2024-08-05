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"Нужно вернуть коалицию Обамы". Эксперт объяснила, что поможет Харрис - 05.08.2024, ПРАЙМ
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"Нужно вернуть коалицию Обамы". Эксперт объяснила, что поможет Харрис
"Нужно вернуть коалицию Обамы". Эксперт объяснила, что поможет Харрис - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Нужно вернуть коалицию Обамы". Эксперт объяснила, что поможет Харрис
Вице-президент США и кандидат на предвыборной гонке за пост главы США от Демократической партии Камала Харрис должна вновь собрать коалицию, которая помогла... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T16:45+0300
2024-08-05T16:45+0300
политика
камала харрис
выборы в сша
сша
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США и кандидат на предвыборной гонке за пост главы США от Демократической партии Камала Харрис должна вновь собрать коалицию, которая помогла победить на выборах экс-президенту Штатов Бараку Обаме. Для Харрис это может стать тяжелой задачей, так как американский истеблишмент уже отчасти привык к другому кандидату, республиканцу Дональду Трампу, рассказала заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Виктория Журавлёва. "Здесь у неё очень сложная задача, потому что ей по факту на самом деле нужно вернуть коалицию Обамы. Та коалиция, которая привела Обаму в Белый дом, первого афроамериканского президента, которая помогла ему потом переизбраться. Пойдут ли за ней в таком масштабе афроамериканцы, латиноамериканцы, которые за время президентства Трампа успели к нему слегка, привыкнуть, часть латиноамериканцев даже полюбили и за него готовы голосовать, тут сложная ситуация", - заявила эксперт в рамках круглого стола об особенностях предвыборной кампании в США в этом году.Журавлева объяснила, что основной электорат, который был готов отдать свой голос за Трампа - это пожилые белые американцы. С новым кандидатом нет смысла надеяться на отдачу от этой же социальной группы. Однако Харрис обладает рядом черт, которые делают ее кандидатуру ближе к традиционным избирателям демократов. Среди них возраст, пол и расово-этническое происхождение.Положение Харрис в предвыборной гонке осложняет тот факт, что она является вице-президентом действующего главы Белого дома. Это означает, что она скорее будет ассоциироваться со своими неудачами в ходе срока Байдена, нежели потенциальными успехами.Ситуацию также прокомментировала научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Александра Войтоловская. Она заявила, что предвыборная кампания Харрис во многом совпадет с начатой программой экс-кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
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камала харрис, выборы в сша, сша
Политика, Камала Харрис, выборы в США, США
16:45 05.08.2024
 
"Нужно вернуть коалицию Обамы". Эксперт объяснила, что поможет Харрис

Журавлева: Харрис нужно вернуть ту коалицию, которая привела Обаму на пост президента США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США и кандидат на предвыборной гонке за пост главы США от Демократической партии Камала Харрис должна вновь собрать коалицию, которая помогла победить на выборах экс-президенту Штатов Бараку Обаме. Для Харрис это может стать тяжелой задачей, так как американский истеблишмент уже отчасти привык к другому кандидату, республиканцу Дональду Трампу, рассказала заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Виктория Журавлёва.
"Здесь у неё очень сложная задача, потому что ей по факту на самом деле нужно вернуть коалицию Обамы. Та коалиция, которая привела Обаму в Белый дом, первого афроамериканского президента, которая помогла ему потом переизбраться. Пойдут ли за ней в таком масштабе афроамериканцы, латиноамериканцы, которые за время президентства Трампа успели к нему слегка, привыкнуть, часть латиноамериканцев даже полюбили и за него готовы голосовать, тут сложная ситуация", - заявила эксперт в рамках круглого стола об особенностях предвыборной кампании в США в этом году.
Журавлева объяснила, что основной электорат, который был готов отдать свой голос за Трампа - это пожилые белые американцы. С новым кандидатом нет смысла надеяться на отдачу от этой же социальной группы. Однако Харрис обладает рядом черт, которые делают ее кандидатуру ближе к традиционным избирателям демократов. Среди них возраст, пол и расово-этническое происхождение.
Положение Харрис в предвыборной гонке осложняет тот факт, что она является вице-президентом действующего главы Белого дома. Это означает, что она скорее будет ассоциироваться со своими неудачами в ходе срока Байдена, нежели потенциальными успехами.
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Ситуацию также прокомментировала научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Александра Войтоловская. Она заявила, что предвыборная кампания Харрис во многом совпадет с начатой программой экс-кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
 
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