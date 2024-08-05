https://1prime.ru/20240805/vybory-850677961.html

"Нужно вернуть коалицию Обамы". Эксперт объяснила, что поможет Харрис

"Нужно вернуть коалицию Обамы". Эксперт объяснила, что поможет Харрис - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Нужно вернуть коалицию Обамы". Эксперт объяснила, что поможет Харрис

Вице-президент США и кандидат на предвыборной гонке за пост главы США от Демократической партии Камала Харрис должна вновь собрать коалицию, которая помогла... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T16:45+0300

2024-08-05T16:45+0300

2024-08-05T16:45+0300

политика

камала харрис

выборы в сша

сша

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США и кандидат на предвыборной гонке за пост главы США от Демократической партии Камала Харрис должна вновь собрать коалицию, которая помогла победить на выборах экс-президенту Штатов Бараку Обаме. Для Харрис это может стать тяжелой задачей, так как американский истеблишмент уже отчасти привык к другому кандидату, республиканцу Дональду Трампу, рассказала заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Виктория Журавлёва. "Здесь у неё очень сложная задача, потому что ей по факту на самом деле нужно вернуть коалицию Обамы. Та коалиция, которая привела Обаму в Белый дом, первого афроамериканского президента, которая помогла ему потом переизбраться. Пойдут ли за ней в таком масштабе афроамериканцы, латиноамериканцы, которые за время президентства Трампа успели к нему слегка, привыкнуть, часть латиноамериканцев даже полюбили и за него готовы голосовать, тут сложная ситуация", - заявила эксперт в рамках круглого стола об особенностях предвыборной кампании в США в этом году.Журавлева объяснила, что основной электорат, который был готов отдать свой голос за Трампа - это пожилые белые американцы. С новым кандидатом нет смысла надеяться на отдачу от этой же социальной группы. Однако Харрис обладает рядом черт, которые делают ее кандидатуру ближе к традиционным избирателям демократов. Среди них возраст, пол и расово-этническое происхождение.Положение Харрис в предвыборной гонке осложняет тот факт, что она является вице-президентом действующего главы Белого дома. Это означает, что она скорее будет ассоциироваться со своими неудачами в ходе срока Байдена, нежели потенциальными успехами.Ситуацию также прокомментировала научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Александра Войтоловская. Она заявила, что предвыборная кампания Харрис во многом совпадет с начатой программой экс-кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

https://1prime.ru/20240805/tramp-850677132.html

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камала харрис, выборы в сша, сша