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Сотрудникам СК, пострадавшим на СВО, выплатят по три миллиона
Сотрудникам СК, пострадавшим на СВО, выплатят по три миллиона - 05.08.2024, ПРАЙМ
Сотрудникам СК, пострадавшим на СВО, выплатят по три миллиона
Президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили увечья во... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T21:08+0300
2024-08-05T21:08+0300
2024-08-05T21:08+0300
экономика
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили увечья во время службы в новых регионах в период проведения специальной военной операции.Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации в специальных званиях, которые замещают должности, предполагающие присвоение специальных званий, и выполняли задачи на территориях Донецкой и Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины в период специальной военной операции, в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении этих задач, полагается единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.
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сво, россия, владимир путин
Экономика, СВО, РОССИЯ, Владимир Путин
Сотрудникам СК, пострадавшим на СВО, выплатят по три миллиона
Путин ввел выплату 3 млн рублей для сотрудников СК, пострадавших в зоне СВО
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в размере трёх миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили увечья во время службы в новых регионах в период проведения специальной военной операции.
Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации в специальных званиях, которые замещают должности, предполагающие присвоение специальных званий, и выполняли задачи на территориях Донецкой и Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины в период специальной военной операции, в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении этих задач, полагается единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.