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Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей
Семьи сотрудников Следственного комитета РФ, которые погибли при исполнении служебного долга в новых регионах России во время проведения специальной военной... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T21:22+0300
2024-08-05T21:22+0300
2024-08-05T21:22+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Семьи сотрудников Следственного комитета РФ, которые погибли при исполнении служебного долга в новых регионах России во время проведения специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей.Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно указу, члены семей сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, которые выполняли свои задачи в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Украины в период проведения специальной военной операции, имеют право на получение выплаты в размере пяти миллионов рублей.В тексте указа уточняется, что выплата может быть произведена даже в том случае, если сотрудник скончался в течение года после увольнения со службы из-за увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных во время службы.Право на получение выплаты имеют супруг или супруга военнослужащего, погибшего при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции, а также его родители и несовершеннолетние дети. Кроме того, выплаты полагаются детям старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения совершеннолетия, детям в возрасте до 23 лет при условии, что они обучаются по очной форме в образовательных организациях, а также лицам, которые находились на иждивении погибшего, и тем, кто фактически воспитывал и содержал военнослужащего в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.Указ, подписанный главой государства, вступил в силу с 5 августа 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
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россия, ск, владимир путин, указ
Политика, РОССИЯ, СК, Владимир Путин, указ
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят пять миллионов рублей
Семьям сотрудников СК, погибших в зоне СВО, выплатят единовременно 5 млн рублей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Семьи сотрудников Следственного комитета РФ, которые погибли при исполнении служебного долга в новых регионах России во время проведения специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно указу, члены семей сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, которые выполняли свои задачи в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Украины в период проведения специальной военной операции, имеют право на получение выплаты в размере пяти миллионов рублей.
В тексте указа уточняется, что выплата может быть произведена даже в том случае, если сотрудник скончался в течение года после увольнения со службы из-за увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных во время службы.
Сотрудникам СК, пострадавшим на СВО, выплатят по три миллиона
Право на получение выплаты имеют супруг или супруга военнослужащего, погибшего при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции, а также его родители и несовершеннолетние дети.
Кроме того, выплаты полагаются детям старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения совершеннолетия, детям в возрасте до 23 лет при условии, что они обучаются по очной форме в образовательных организациях, а также лицам, которые находились на иждивении погибшего, и тем, кто фактически воспитывал и содержал военнослужащего в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.
Указ, подписанный главой государства, вступил в силу с 5 августа 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.