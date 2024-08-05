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Эксперт научил, как защитить смартфон от взлома и слежки

Эксперт научил, как защитить смартфон от взлома и слежки - 05.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт научил, как защитить смартфон от взлома и слежки

Установка непроверенных сторонних приложений может привести к взлому устройства и последующей слежке за ним, предупредил эксперт по кибербезопасности Игорь... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T17:08+0300

2024-08-05T17:08+0300

2024-08-05T17:08+0300

взлом

защита смартфона

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Установка непроверенных сторонних приложений может привести к взлому устройства и последующей слежке за ним, предупредил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в интервью "RT на русском".Он также рассказал, что уровень вреда от взлома и легкость его устранения зависят от способа, которым вредоносный вирус попадает на устройство. Одним из наиболее распространенных методов является установка зараженных вирусом приложений из интернет-магазинов, а также скачивание сертификатов с непроверенных сайтов.Бедеров также назвал самую серьезную угрозу, которая может поразить даже тех пользователей, которые внимательно подходят к выбору приложений и файлов из открытых источников. По словам эксперта, спецслужбы имеют доступ к широкому спектру методов взлома устройств, а также вмешательства в траффик услуг связи и интернет-провайдеров.Чтобы защититься от большинства угроз, необходимо избегать скачивания файлов из непроверенных источников. Однако вмешательство на аппаратном уровне возможно отследить лишь путем анализа передаваемого смартфоном трафика.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

взлом, защита смартфона