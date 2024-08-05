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Эксперт научил, как защитить смартфон от взлома и слежки
Эксперт научил, как защитить смартфон от взлома и слежки - 05.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт научил, как защитить смартфон от взлома и слежки
Установка непроверенных сторонних приложений может привести к взлому устройства и последующей слежке за ним, предупредил эксперт по кибербезопасности Игорь... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T17:08+0300
2024-08-05T17:08+0300
2024-08-05T17:08+0300
взлом
защита смартфона
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Установка непроверенных сторонних приложений может привести к взлому устройства и последующей слежке за ним, предупредил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в интервью "RT на русском".Он также рассказал, что уровень вреда от взлома и легкость его устранения зависят от способа, которым вредоносный вирус попадает на устройство. Одним из наиболее распространенных методов является установка зараженных вирусом приложений из интернет-магазинов, а также скачивание сертификатов с непроверенных сайтов.Бедеров также назвал самую серьезную угрозу, которая может поразить даже тех пользователей, которые внимательно подходят к выбору приложений и файлов из открытых источников. По словам эксперта, спецслужбы имеют доступ к широкому спектру методов взлома устройств, а также вмешательства в траффик услуг связи и интернет-провайдеров.Чтобы защититься от большинства угроз, необходимо избегать скачивания файлов из непроверенных источников. Однако вмешательство на аппаратном уровне возможно отследить лишь путем анализа передаваемого смартфоном трафика.
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взлом, защита смартфона
Эксперт научил, как защитить смартфон от взлома и слежки
Бедеров: непроверенные приложения могут привести к взлому и слежке за устройством
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Установка непроверенных сторонних приложений может привести к взлому устройства и последующей слежке за ним, предупредил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в интервью "RT на русском"
.
Он также рассказал, что уровень вреда от взлома и легкость его устранения зависят от способа, которым вредоносный вирус попадает на устройство. Одним из наиболее распространенных методов является установка зараженных вирусом приложений из интернет-магазинов, а также скачивание сертификатов с непроверенных сайтов.
Бедеров также назвал самую серьезную угрозу, которая может поразить даже тех пользователей, которые внимательно подходят к выбору приложений и файлов из открытых источников. По словам эксперта, спецслужбы имеют доступ к широкому спектру методов взлома устройств, а также вмешательства в траффик услуг связи и интернет-провайдеров.
Чтобы защититься от большинства угроз, необходимо избегать скачивания файлов из непроверенных источников. Однако вмешательство на аппаратном уровне возможно отследить лишь путем анализа передаваемого смартфоном трафика.
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