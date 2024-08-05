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Юань открыл торги новой недели ростом
Юань открыл торги новой недели ростом - 05.08.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги новой недели ростом
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 11,78 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:08+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 11,78 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 2 копейки, до 11,78 рубля.
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россия, торги, биржа
Юань открыл торги новой недели ростом
Курс юаня достиг 11,78 рубля
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 11,78 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 2 копейки, до 11,78 рубля.