Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240805/yuan-850665164.html
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 2 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:18+0300
2024-08-05T10:18+0300
банк россии
минфин
банк россии
юань
фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 2 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
https://1prime.ru/20240805/yuan-850664679.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_acdeaa79012780a2d08ab6ff45d0458d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин, банк россии, юань, фнб
Банк России, Минфин, Банк России, юань, ФНБ
10:18 05.08.2024
 
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей

ЦБ на 2 августа продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 2 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
Юань открыл торги новой недели ростом
10:08
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день.
В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
 
Банк РоссииМинфинБанк РоссииюаньФНБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала