https://1prime.ru/20240805/yuan-850665164.html
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 2 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:18+0300
2024-08-05T10:18+0300
2024-08-05T10:18+0300
банк россии
минфин
банк россии
юань
фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 2 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
https://1prime.ru/20240805/yuan-850664679.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_acdeaa79012780a2d08ab6ff45d0458d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, банк россии, юань, фнб
Банк России, Минфин, Банк России, юань, ФНБ
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей
ЦБ на 2 августа продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 2 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Юань открыл торги новой недели ростом
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день.
В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.