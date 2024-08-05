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ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей

ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ продал на внутреннем рынке юани на три миллиарда рублей

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 2 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T10:18+0300

2024-08-05T10:18+0300

2024-08-05T10:18+0300

банк россии

минфин

банк россии

юань

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 2 августа составил 3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В свою очередь Минфин РФ анонсировал, что с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

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минфин, банк россии, юань, фнб