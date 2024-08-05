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Эксперты спрогнозировали объем продажи юаней ЦБ в августе и начале сентября

Эксперты спрогнозировали объем продажи юаней ЦБ в августе и начале сентября - 05.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали объем продажи юаней ЦБ в августе и начале сентября

ЦБ РФ сохранит продажу юаней в августе - начале сентября примерно на том же уровне, что окажет символическое влияние на курс рубля, считает большинство... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T08:09+0300

2024-08-05T08:09+0300

2024-08-05T08:13+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранит продажу юаней в августе - начале сентября примерно на том же уровне, что окажет символическое влияние на курс рубля, считает большинство экспертов, опрошенных РИА Новости. Минфин РФ с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором составляет 3 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ СОХРАНИТ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ Минфин продолжит осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке, объем которой, при приблизительно текущем уровне цен на нефть, может составить 6-8 миллиардов рублей в день, считает Николай Дудченко из ФГ "Финам". "Следовательно, чистый объем продажи валюты ЦБ+Минфин может не превысить 2,4 миллиарда рублей в день", - полагает он. Оценка по операциям Минфина в августе без учета продаж юаней со стороны ЦБ РФ – покупка валюты и золота на 125-130 миллиардов рублей или 5,8 миллиарда в день, говорит Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". За вычетом продаж юаней Центробанком на 8,4 миллиарда рублей это дает продажу на 2,6 миллиарда. По оценкам Юрия Тулинова из Росбанка, в августе покупка юаней Минфином составит 6,4 миллиарда рублей в день, что соответственно даст нетто-продажу юаней ЦБ РФ на 2 миллиарда в день. Минфин в июле, вероятно, получил дополнительные нефтегазовые доходы примерно вдвое ниже запланированных, но может рассчитывать на дополнительные нефтегазовые доходы в августе примерно на 100 миллиардов рублей, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Таким образом, общий объем операций по покупке иностранной валюты и золота может составить порядка 50 миллиардов рублей или 2,3 миллиарда в день", - добавляет он. С учетом продаж юаней Центробанком на 8,4 миллиарда рублей это дает продажу на 6,1 миллиарда. ПРОГНОЗЫ ПО КУРСУ Нетто-продажи валюты Центробанком РФ сохранятся, и для рубля это символический фактор поддержки, считает Полевой из компании "Астра УА". "В ближайшее время для него более важными факторами останутся платежи за импорт и сроки лицензии США на завершение операций с Мосбиржей", - добавляет он. Для рубля объемы валютных операций регуляторов несущественны, для курса сейчас в разы важнее расчетно-платежные истории, также считает Тулинов из Росбанка. Объем продажи валюты может несколько сократиться, что, скорее, является отрицательным фактором для российской национальной валюты, считает Дудченко из ФГ "Финам". Операции Минфина и ЦБ всегда важны для рубля: их объем надо сравнивать не с общим оборотом торгов, а с изменениями чистых валютных позиций по итогам дня, рассуждает Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитала". "Но в следующие недели определяющее влияние для рубля по-прежнему будут иметь сложности с расчетами и проведением переводов, а также очень жесткая ДКП - оба фактора оказывают значимую поддержку курсу. Основные риски связаны с сезонным ростом спроса на валюту, а также тем, что август - традиционно несчастливый период для российской валюты. Будем надеяться, в этом году в августе никаких "сюрпризов" не случится", - добавляет он.

https://1prime.ru/20240802/valyuta-850634203.html

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россия, банк россии