https://1prime.ru/20240805/yuani-850662547.html
Эксперты спрогнозировали объем продажи юаней ЦБ в августе и начале сентября
Эксперты спрогнозировали объем продажи юаней ЦБ в августе и начале сентября - 05.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали объем продажи юаней ЦБ в августе и начале сентября
ЦБ РФ сохранит продажу юаней в августе - начале сентября примерно на том же уровне, что окажет символическое влияние на курс рубля, считает большинство... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T08:09+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранит продажу юаней в августе - начале сентября примерно на том же уровне, что окажет символическое влияние на курс рубля, считает большинство экспертов, опрошенных РИА Новости. Минфин РФ с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором составляет 3 миллиарда рублей в день. ЦБ РФ СОХРАНИТ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ Минфин продолжит осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке, объем которой, при приблизительно текущем уровне цен на нефть, может составить 6-8 миллиардов рублей в день, считает Николай Дудченко из ФГ "Финам". "Следовательно, чистый объем продажи валюты ЦБ+Минфин может не превысить 2,4 миллиарда рублей в день", - полагает он. Оценка по операциям Минфина в августе без учета продаж юаней со стороны ЦБ РФ – покупка валюты и золота на 125-130 миллиардов рублей или 5,8 миллиарда в день, говорит Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". За вычетом продаж юаней Центробанком на 8,4 миллиарда рублей это дает продажу на 2,6 миллиарда. По оценкам Юрия Тулинова из Росбанка, в августе покупка юаней Минфином составит 6,4 миллиарда рублей в день, что соответственно даст нетто-продажу юаней ЦБ РФ на 2 миллиарда в день. Минфин в июле, вероятно, получил дополнительные нефтегазовые доходы примерно вдвое ниже запланированных, но может рассчитывать на дополнительные нефтегазовые доходы в августе примерно на 100 миллиардов рублей, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Таким образом, общий объем операций по покупке иностранной валюты и золота может составить порядка 50 миллиардов рублей или 2,3 миллиарда в день", - добавляет он. С учетом продаж юаней Центробанком на 8,4 миллиарда рублей это дает продажу на 6,1 миллиарда. ПРОГНОЗЫ ПО КУРСУ Нетто-продажи валюты Центробанком РФ сохранятся, и для рубля это символический фактор поддержки, считает Полевой из компании "Астра УА". "В ближайшее время для него более важными факторами останутся платежи за импорт и сроки лицензии США на завершение операций с Мосбиржей", - добавляет он. Для рубля объемы валютных операций регуляторов несущественны, для курса сейчас в разы важнее расчетно-платежные истории, также считает Тулинов из Росбанка. Объем продажи валюты может несколько сократиться, что, скорее, является отрицательным фактором для российской национальной валюты, считает Дудченко из ФГ "Финам". Операции Минфина и ЦБ всегда важны для рубля: их объем надо сравнивать не с общим оборотом торгов, а с изменениями чистых валютных позиций по итогам дня, рассуждает Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитала". "Но в следующие недели определяющее влияние для рубля по-прежнему будут иметь сложности с расчетами и проведением переводов, а также очень жесткая ДКП - оба фактора оказывают значимую поддержку курсу. Основные риски связаны с сезонным ростом спроса на валюту, а также тем, что август - традиционно несчастливый период для российской валюты. Будем надеяться, в этом году в августе никаких "сюрпризов" не случится", - добавляет он.
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россия, банк россии
Эксперты спрогнозировали объем продажи юаней ЦБ в августе и начале сентября
Эксперты: ЦБ сохранит продажу юаней в августе примерно на уровне июля
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранит продажу юаней в августе - начале сентября примерно на том же уровне, что окажет символическое влияние на курс рубля, считает большинство экспертов, опрошенных РИА Новости.
Минфин РФ с 5 июля по 6 августа направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 123,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором составляет 3 миллиарда рублей в день.
ЦБ РФ СОХРАНИТ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ
Минфин продолжит осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке, объем которой, при приблизительно текущем уровне цен на нефть, может составить 6-8 миллиардов рублей в день, считает Николай Дудченко из ФГ "Финам". "Следовательно, чистый объем продажи валюты ЦБ+Минфин может не превысить 2,4 миллиарда рублей в день", - полагает он.
Оценка по операциям Минфина в августе без учета продаж юаней со стороны ЦБ РФ – покупка валюты и золота на 125-130 миллиардов рублей или 5,8 миллиарда в день, говорит Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". За вычетом продаж юаней Центробанком на 8,4 миллиарда рублей это дает продажу на 2,6 миллиарда.
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 3 августа
По оценкам Юрия Тулинова из Росбанка, в августе покупка юаней Минфином составит 6,4 миллиарда рублей в день, что соответственно даст нетто-продажу юаней ЦБ РФ на 2 миллиарда в день.
Минфин в июле, вероятно, получил дополнительные нефтегазовые доходы примерно вдвое ниже запланированных, но может рассчитывать на дополнительные нефтегазовые доходы в августе примерно на 100 миллиардов рублей, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Таким образом, общий объем операций по покупке иностранной валюты и золота может составить порядка 50 миллиардов рублей или 2,3 миллиарда в день", - добавляет он. С учетом продаж юаней Центробанком на 8,4 миллиарда рублей это дает продажу на 6,1 миллиарда.
Нетто-продажи валюты Центробанком РФ сохранятся, и для рубля это символический фактор поддержки, считает Полевой из компании "Астра УА". "В ближайшее время для него более важными факторами останутся платежи за импорт и сроки лицензии США на завершение операций с Мосбиржей", - добавляет он.
Для рубля объемы валютных операций регуляторов несущественны, для курса сейчас в разы важнее расчетно-платежные истории, также считает Тулинов из Росбанка.
Turkish Airlines впервые купила самолеты за юани
Объем продажи валюты может несколько сократиться, что, скорее, является отрицательным фактором для российской национальной валюты, считает Дудченко из ФГ "Финам".
Операции Минфина и ЦБ всегда важны для рубля: их объем надо сравнивать не с общим оборотом торгов, а с изменениями чистых валютных позиций по итогам дня, рассуждает Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитала".
"Но в следующие недели определяющее влияние для рубля по-прежнему будут иметь сложности с расчетами и проведением переводов, а также очень жесткая ДКП - оба фактора оказывают значимую поддержку курсу. Основные риски связаны с сезонным ростом спроса на валюту, а также тем, что август - традиционно несчастливый период для российской валюты. Будем надеяться, в этом году в августе никаких "сюрпризов" не случится", - добавляет он.