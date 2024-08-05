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Врио начальника СИЗО, где в июне захватили заложников, уволен
Врио начальника СИЗО, где в июне захватили заложников, уволен - 05.08.2024, ПРАЙМ
Врио начальника СИЗО, где в июне захватили заложников, уволен
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области приняло решение об увольнении Романа Заболотнева, временно исполняющего... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:31+0300
2024-08-05T10:31+0300
2024-08-05T10:31+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - ПРАЙМ. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области приняло решение об увольнении Романа Заболотнева, временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1. Это связано с произошедшим в июне захватом группой заключенных сотрудников СИЗО, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах региона. "С ним (Заболотневым - ред.) контракт расторгнут", - подчеркнул собеседник новостного агентства. В июне стало известно, что содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Отмечалось, что заключенные проходят по террористическом статьям. В ведомстве также уточняли, что опасность ликвидирована и СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.
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заложники, ростов, сизо
Врио начальника СИЗО, где в июне захватили заложников, уволен
Уволен врио начальника ростовского СИЗО-1, где в июне захватили заложников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - ПРАЙМ. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области приняло решение об увольнении Романа Заболотнева, временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1. Это связано с произошедшим в июне захватом группой заключенных сотрудников СИЗО, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"С ним (Заболотневым - ред.) контракт расторгнут", - подчеркнул собеседник новостного агентства.
В июне стало известно, что содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Отмечалось, что заключенные проходят по террористическом статьям. В ведомстве также уточняли, что опасность ликвидирована и СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.