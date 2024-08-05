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Новая ж/д, связывающая Сочи с Северным Кавказом, включена в генплан курорта

Новая ж/д, связывающая Сочи с Северным Кавказом, включена в генплан курорта - 05.08.2024, ПРАЙМ

Новая ж/д, связывающая Сочи с Северным Кавказом, включена в генплан курорта

Строительство новой железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане Сочи согласно схеме территориального планирования, при этом... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T06:53+0300

2024-08-05T06:53+0300

2024-08-05T06:54+0300

экономика

железная дорога

сочи

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СОЧИ, 5 авг – ПРАЙМ. Строительство новой железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане Сочи согласно схеме территориального планирования, при этом дата реализации проекта еще не определена, рассказала РИА Новости специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко. Генплан - новый документ, регламентирующий правила градостроительства в Сочи. "Строительство железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане согласно схеме территориального планирования Российской Федерации. На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен", - пояснила Павленко. Документы, отражающие точное местоположение предполагаемой железной дороги, пока не готовы, на текущий момент существует только титул, в связи с чем у экспертов нет понимания, через какие поселки будет прокладываться железнодорожная магистраль. Однако, отмечает Павленко, дорога точно будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне. Ранее Павленко рассказывала РИА Новости о включении в генплан курорта автомобильной дороги Джубга-Сочи. Генеральный план Сочи был утвержден в конце 2023 года, над разработкой документа работали специалисты НИИ ПГ по заказу сочинской администрации.

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железная дорога, сочи