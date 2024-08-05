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Эксперты оценили состояние рынка жилья в России

Эксперты оценили состояние рынка жилья в России - 05.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили состояние рынка жилья в России

Российский рынок сейчас не находится в кризисе, он перегрет и входит в стадию охлаждения, в ходе которого будет наблюдаться падение спроса и заметное снижение... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T06:17+0300

2024-08-05T06:17+0300

2024-08-05T06:17+0300

недвижимость

жилье

россия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок сейчас не находится в кризисе, он перегрет и входит в стадию охлаждения, в ходе которого будет наблюдаться падение спроса и заметное снижение цен на новостройки, рассказали РИА Недвижимость эксперты. "Именно о кризисе на рынке недвижимости я бы сейчас говорить не стал – все не так плохо. Здесь правильнее использовать слово "перегрев", а также можно говорить о разбалансировке рынка, что связано с чрезмерно долгим действием льготных ипотечных программ. Фактически рынок подсел на льготную иглу, а сейчас происходит урезание этих льгот", - обрисовал ситуацию руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.Ru" Олег Репченко. Ярко выраженный кризис на рынке недвижимости в российской истории случался только два раза - в 1998 и 2008 годах, добавил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. Он сопровождался снижением цен - почти в два раза в 1998-м и на 35% в 2008-2009 годах - замораживанием новых проектов, банкротством застройщиков. Кроме того, в 2015 году произошла длительная коррекция цен во всех сегментах рынка (на 5-15%), наблюдалось существенное снижение спроса, напомнил он. По словам Репченко, текущая же ситуация принципиально отличается от приведенных примеров: прежние кризисы в сфере недвижимости становились результатом кризисов финансовых, сейчас же на рынке, наоборот, перегрев. Эксперт также считает, что нынешнюю ситуацию на российском рынке недвижимости нельзя сравнивать с кризисами в других странах, например в Китае. "У Китая, скорее, кризис перепроизводства, они строили и строят очень много. И на фоне намечающегося там экономического спада встает вопрос реализации построенного объема. А у нас рынок жилья остается если не дефицитным, то близким к дефицитному", - пояснил он. Урезание льготных программ ипотеки, которое уже случилось, по мнению Репченко, в итоге должно привести к нормализации рынка, но будет сопровождаться временной стагнацией. "Первое – уже снизился спрос и будет оставаться ниже, чем был последний год-два. Но это не провал спроса до минимумов, это просто откат с неадекватных максимумов на нормальный среднестатистический уровень. Второе – цены. Должен сократиться разрыв между первичкой и вторичкой, цены на новостройки должны постепенно откатиться вниз", - дал прогноз Репченко. По оценкам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елены Чегодаевой, падение продаж на российском рынке жилья может составить в среднем 30-40%. При этом цены на жилье в новостройках могут снизиться на 5-7% до конца года, спрогнозировал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. Если же ключевая ставка продолжит оставаться высокой продолжительное время, цены могут упасть на 20% и более, добавила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "Так что нас ждет не кризис, а возврат и по количеству сделок, и по ценам от рекордно завышенных показателей к нормальным. То есть нормализация рынка, к которой предстоит адаптироваться", - резюмировал Репченко.

https://1prime.ru/20240804/nedvizhimost-850654432.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жилье, россия