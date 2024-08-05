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На строительство арендного жилья в селах направят 1,5 млрд рублей
На строительство арендного жилья в селах направят 1,5 млрд рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
На строительство арендного жилья в селах направят 1,5 млрд рублей
Правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей для 18 регионов на строительство 19 тысяч квадратных метров арендного жилья в сельских территориях, сообщил... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:39+0300
2024-08-05T10:39+0300
2024-08-05T10:39+0300
недвижимость
жилье
правительство рф
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей для 18 регионов на строительство 19 тысяч квадратных метров арендного жилья в сельских территориях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В течение ближайших полутора лет еще в 18 российских субъектах планируется построить порядка 19 тысяч квадратных метров как раз под такие условия аренды. Сегодня направим на эти цели еще около 1,5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что такая мера поможет селу быстрее решать вопросы с кадрами, а людям, включая семьи с детьми, - улучшить условия проживания", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что предоставление арендного жилья является одним из инструментов, который позволит привлечь в сельскую местность квалифицированных профессионалов. Глава кабмина уточнил, что для специалистов предусмотрена возможность выкупа таких домов или квартир при соблюдении ряда условий, главное из которых – продолжение работы на селе.
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жилье, правительство рф, аренда жилья
Недвижимость, жилье, Правительство РФ, аренда жилья
На строительство арендного жилья в селах направят 1,5 млрд рублей
Правительство направит 1,5 млрд рублей на строительство арендного жилья в селах
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,5 миллиарда рублей для 18 регионов на строительство 19 тысяч квадратных метров арендного жилья в сельских территориях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В течение ближайших полутора лет еще в 18 российских субъектах планируется построить порядка 19 тысяч квадратных метров как раз под такие условия аренды. Сегодня направим на эти цели еще около 1,5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что такая мера поможет селу быстрее решать вопросы с кадрами, а людям, включая семьи с детьми, - улучшить условия проживания", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что предоставление арендного жилья является одним из инструментов, который позволит привлечь в сельскую местность квалифицированных профессионалов. Глава кабмина уточнил, что для специалистов предусмотрена возможность выкупа таких домов или квартир при соблюдении ряда условий, главное из которых – продолжение работы на селе.