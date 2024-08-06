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Число пострадавших в результате ДТП в Армавире увеличилось до 14 человек
Число пострадавших в результате ДТП в Армавире увеличилось до 14 человек - 06.08.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших в результате ДТП в Армавире увеличилось до 14 человек
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Армавире возросло до 14 человек, в медучреждения направлены 11 человек. об этом сообщили в оперштабе Кубани. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T18:33+0300
2024-08-06T18:33+0300
2024-08-06T18:34+0300
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КРАСНОДАР, 6 авг – ПРАЙМ. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Армавире возросло до 14 человек, в медучреждения направлены 11 человек. об этом сообщили в оперштабе Кубани. Ранее во вторник в МЧС России сообщили, что в Армавире столкнулись грузовик, легковое авто и микроавтобус, пострадали 11 человек, а двое — погибли. В Госавтоинспекции Кубани агентству РИА Новости сообщили, что семь человек, включая пятерых несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии."В результате аварии пострадали 14 человек, из них шестеро детей. Погибли два человека, в том числе ребенок. В медицинские учреждения госпитализировали 11 человек, еще одному пострадавшему помощь оказана на месте. Всем обратившимся в медорганизации оказывают необходимую лечебно-диагностическую помощь", сказано в сообщении оперштаба. Прокуратура Кубани ранее сообщила, что было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).По предварительным данным, водитель машины Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217 и при этом не пропустил двигающийся по главной дороге грузовик Freightliner, с которым столкнулся. Далее оба авто столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, ехавшим из Ставрополя в Краснодар.
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Происшествия, РОССИЯ, Краснодарский край, ДТП
Число пострадавших в результате ДТП в Армавире увеличилось до 14 человек
Оперштаб Кубани: число пострадавших в ДТП в Армавире возросло до 14 человек
КРАСНОДАР, 6 авг – ПРАЙМ. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Армавире возросло до 14 человек, в медучреждения направлены 11 человек. об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Ранее во вторник в МЧС России сообщили, что в Армавире столкнулись грузовик, легковое авто и микроавтобус, пострадали 11 человек, а двое — погибли.
В Госавтоинспекции Кубани агентству РИА Новости сообщили, что семь человек, включая пятерых несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии.
"В результате аварии пострадали 14 человек, из них шестеро детей. Погибли два человека, в том числе ребенок. В медицинские учреждения госпитализировали 11 человек, еще одному пострадавшему помощь оказана на месте. Всем обратившимся в медорганизации оказывают необходимую лечебно-диагностическую помощь", сказано в сообщении оперштаба.
Прокуратура Кубани ранее сообщила, что было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
По предварительным данным, водитель машины Volkswagen Passat CC выехал со второстепенной дороги на автодорогу Р-217 и при этом не пропустил двигающийся по главной дороге грузовик Freightliner, с которым столкнулся. Далее оба авто столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter, ехавшим из Ставрополя в Краснодар.
По факту ДТП в Армавире возбудили уголовное дело