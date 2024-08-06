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Эксперт назвал лучший полноприводный кроссовер по хорошей цене
Эксперт назвал лучший полноприводный кроссовер по хорошей цене - 06.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал лучший полноприводный кроссовер по хорошей цене
Haval Jolion 4x4 остается лучшим полноприводным кроссовером в своей ценовой категории. Несмотря на большое количество предложений, на российском рынке сложно... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:01+0300
2024-08-06T11:01+0300
2024-08-06T11:04+0300
haval
кроссовер
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Haval Jolion 4x4 остается лучшим полноприводным кроссовером в своей ценовой категории. Несмотря на большое количество предложений, на российском рынке сложно найти такое же соотношение цены и качества, рассказал эксперт журнала "За рулем" Юрий Тимкин.Полноприводный кроссовер отличается 1,5-литровым турбодвигателем мощность 150 л.с. Несмотря на динамичность мотора, робот с двумя сцеплениями переключается достаточно медленно, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что к ходовым качествам нет нареканий, так как в автомобиле предусмотрена независимая задняя подвеска.Тимкин также рассказал, что в начале этого года кроссовер был модернизирован, однако изменения коснулись преимущественно внешнего вида и салона. Так, его сделали более эргономичным, а также добавили вентиляцию в водительское кресло.Цена полноприводного Haval Jolion 4x4 стартует от 2 449 000 рублей.
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haval, кроссовер
Эксперт назвал лучший полноприводный кроссовер по хорошей цене
Тимкин: Haval Jolion - лучший полноприводный кроссовер своей ценовой категории
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
Haval Jolion 4x4 остается лучшим полноприводным кроссовером в своей ценовой категории. Несмотря на большое количество предложений, на российском рынке сложно найти такое же соотношение цены и качества, рассказал эксперт журнала "За рулем"
Юрий Тимкин.
Полноприводный кроссовер отличается 1,5-литровым турбодвигателем мощность 150 л.с. Несмотря на динамичность мотора, робот с двумя сцеплениями переключается достаточно медленно, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что к ходовым качествам нет нареканий, так как в автомобиле предусмотрена независимая задняя подвеска.
Тимкин также рассказал, что в начале этого года кроссовер был модернизирован, однако изменения коснулись преимущественно внешнего вида и салона. Так, его сделали более эргономичным, а также добавили вентиляцию в водительское кресло.
Цена полноприводного Haval Jolion 4x4 стартует от 2 449 000 рублей.