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Эксперт назвал лучший полноприводный кроссовер по хорошей цене

Эксперт назвал лучший полноприводный кроссовер по хорошей цене - 06.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал лучший полноприводный кроссовер по хорошей цене

Haval Jolion 4x4 остается лучшим полноприводным кроссовером в своей ценовой категории. Несмотря на большое количество предложений, на российском рынке сложно... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:01+0300

2024-08-06T11:01+0300

2024-08-06T11:04+0300

haval

кроссовер

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Haval Jolion 4x4 остается лучшим полноприводным кроссовером в своей ценовой категории. Несмотря на большое количество предложений, на российском рынке сложно найти такое же соотношение цены и качества, рассказал эксперт журнала "За рулем" Юрий Тимкин.Полноприводный кроссовер отличается 1,5-литровым турбодвигателем мощность 150 л.с. Несмотря на динамичность мотора, робот с двумя сцеплениями переключается достаточно медленно, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что к ходовым качествам нет нареканий, так как в автомобиле предусмотрена независимая задняя подвеска.Тимкин также рассказал, что в начале этого года кроссовер был модернизирован, однако изменения коснулись преимущественно внешнего вида и салона. Так, его сделали более эргономичным, а также добавили вентиляцию в водительское кресло.Цена полноприводного Haval Jolion 4x4 стартует от 2 449 000 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

haval, кроссовер