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Паника на рынках: чего ждать после мирового коллапса - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Паника на рынках: чего ждать после мирового коллапса
Паника на рынках: чего ждать после мирового коллапса - 06.08.2024, ПРАЙМ
Паника на рынках: чего ждать после мирового коллапса
Вчера на мировых рынках была паника: глобальные индексы падали на 5–15%; на годовое дно пролилась и нефть. Индекс Мосбиржи, состоящий из бумаг-экспортеров... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:16+0300
2024-08-06T10:16+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Вчера на мировых рынках была паника: глобальные индексы падали на 5–15%; на годовое дно пролилась и нефть. Индекс Мосбиржи, состоящий из бумаг-экспортеров сырья, не смог противостоять такому давлению и переписал годовые минимумы. В моменте было 2807 п.Сегодня страсти улеглись: американские фьючерсы растут до 2%, в Азии активный подъем до 10%, нефть Brent вновь выше 77 долларов. Это позволит отскочить и российскому рынку. Ориентиром восстановления Индекса МосБиржи может быть тест предыдущей пробитой поддержки, но уже в качестве сопротивления — 2880 п.Самый большой урон понесли бумаги Мечела: -8,5%. Они исторически очень волатильные, а поэтому падают кратно больше широкого рынка. Курс был почти у 150 рубей и на минимумах с апреля 2023 года. Есть большая перепроданность, возможен высокий и быстрый технический отскок.Сильнее рынка значились акции НОВАТЭКа (-1,3%). Бумаги тоже пострадали, но не так сильно, а курс остался выше психологических 1000 рублей. Есть вариант сыграть вверх к динамической преграде 1050 рублей.Рубль пытались расшатать, но все закончилось относительно нейтрально. Юань на Мосбирже укрепился менее процента до 11,84, и то на фоне сильного взлета юаня на мировом валютном рынке против доллара. А вот доллар против рубля просел на процент к 84,95. Летний коридор актуален: для юаня это 11,5–12, для доллара — 84–89, а в евро — 90–95.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, биржа, акции
Мнения аналитиков, биржа, Акции
10:16 06.08.2024
 

Паника на рынках: чего ждать после мирового коллапса

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Вчера на мировых рынках была паника: глобальные индексы падали на 5–15%; на годовое дно пролилась и нефть. Индекс Мосбиржи, состоящий из бумаг-экспортеров сырья, не смог противостоять такому давлению и переписал годовые минимумы. В моменте было 2807 п.
Сегодня страсти улеглись: американские фьючерсы растут до 2%, в Азии активный подъем до 10%, нефть Brent вновь выше 77 долларов. Это позволит отскочить и российскому рынку. Ориентиром восстановления Индекса МосБиржи может быть тест предыдущей пробитой поддержки, но уже в качестве сопротивления — 2880 п.
Самый большой урон понесли бумаги Мечела: -8,5%. Они исторически очень волатильные, а поэтому падают кратно больше широкого рынка. Курс был почти у 150 рубей и на минимумах с апреля 2023 года. Есть большая перепроданность, возможен высокий и быстрый технический отскок.
Сильнее рынка значились акции НОВАТЭКа (-1,3%). Бумаги тоже пострадали, но не так сильно, а курс остался выше психологических 1000 рублей. Есть вариант сыграть вверх к динамической преграде 1050 рублей.
Рубль пытались расшатать, но все закончилось относительно нейтрально. Юань на Мосбирже укрепился менее процента до 11,84, и то на фоне сильного взлета юаня на мировом валютном рынке против доллара. А вот доллар против рубля просел на процент к 84,95. Летний коридор актуален: для юаня это 11,5–12, для доллара — 84–89, а в евро — 90–95.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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