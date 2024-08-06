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Биткоин подорожал на десять процентов - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Биткоин подорожал на десять процентов
Биткоин подорожал на десять процентов - 06.08.2024, ПРАЙМ
Биткоин подорожал на десять процентов
Стоимость биткоина во вторник днем поднимается на 10%, до 55,4 тысячи долларов после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:59+0300
2024-08-06T15:59+0300
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биткоин
операции с криптовалютой
биржевые торги
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник днем поднимается на 10%, до 55,4 тысячи долларов после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.39 мск дорожал на 9,1% за сутки - до 55,01 тысячи долларов. Минутами ранее биткоин рос в цене более чем на 10% - до 55,4 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 8,9% - в среднем до 55,02 тысячи долларов. Динамика также приводится за сутки. Днем ранее биткоин потерял более 7% стоимости на фоне распродаж на мировых рынках. Фондовые биржи Азии, Европы и США упали в понедельник, а нефть в ходе торгов дешевела на 2%. Инвесторов, в частности, беспокоят перспективы экономики США после слабой статистики по безработице страны, опубликованной в пятницу.
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биткоин, операции с криптовалютой, биржевые торги
Криптовалюта, Биткоин, операции с криптовалютой, биржевые торги
15:59 06.08.2024
 
Биткоин подорожал на десять процентов

Биткоин во вторник днем подорожал на десять процентов, до 55,4 тысячи долларов

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник днем поднимается на 10%, до 55,4 тысячи долларов после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.39 мск дорожал на 9,1% за сутки - до 55,01 тысячи долларов. Минутами ранее биткоин рос в цене более чем на 10% - до 55,4 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 8,9% - в среднем до 55,02 тысячи долларов. Динамика также приводится за сутки.
Днем ранее биткоин потерял более 7% стоимости на фоне распродаж на мировых рынках. Фондовые биржи Азии, Европы и США упали в понедельник, а нефть в ходе торгов дешевела на 2%. Инвесторов, в частности, беспокоят перспективы экономики США после слабой статистики по безработице страны, опубликованной в пятницу.
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