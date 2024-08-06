https://1prime.ru/20240806/bitkoin-850698020.html
Биткоин подорожал на десять процентов
Биткоин подорожал на десять процентов - 06.08.2024, ПРАЙМ
Биткоин подорожал на десять процентов
Стоимость биткоина во вторник днем поднимается на 10%, до 55,4 тысячи долларов после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:59+0300
2024-08-06T15:59+0300
2024-08-06T15:59+0300
криптовалюта
биткоин
операции с криптовалютой
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник днем поднимается на 10%, до 55,4 тысячи долларов после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.39 мск дорожал на 9,1% за сутки - до 55,01 тысячи долларов. Минутами ранее биткоин рос в цене более чем на 10% - до 55,4 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 8,9% - в среднем до 55,02 тысячи долларов. Динамика также приводится за сутки. Днем ранее биткоин потерял более 7% стоимости на фоне распродаж на мировых рынках. Фондовые биржи Азии, Европы и США упали в понедельник, а нефть в ходе торгов дешевела на 2%. Инвесторов, в частности, беспокоят перспективы экономики США после слабой статистики по безработице страны, опубликованной в пятницу.
https://1prime.ru/20240730/kriptovalyuta-850554478.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин, операции с криптовалютой, биржевые торги
Криптовалюта, Биткоин, операции с криптовалютой, биржевые торги
Биткоин подорожал на десять процентов
Биткоин во вторник днем подорожал на десять процентов, до 55,4 тысячи долларов
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник днем поднимается на 10%, до 55,4 тысячи долларов после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.39 мск дорожал на 9,1% за сутки - до 55,01 тысячи долларов. Минутами ранее биткоин рос в цене более чем на 10% - до 55,4 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 8,9% - в среднем до 55,02 тысячи долларов. Динамика также приводится за сутки.
Днем ранее биткоин потерял более 7% стоимости на фоне распродаж на мировых рынках. Фондовые биржи Азии, Европы и США упали в понедельник, а нефть в ходе торгов дешевела на 2%. Инвесторов, в частности, беспокоят перспективы экономики США после слабой статистики по безработице страны, опубликованной в пятницу.
Юрист рассказал, кто может организовать торги криптовалютой в России