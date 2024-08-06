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Биткоин подорожал на десять процентов

Биткоин подорожал на десять процентов - 06.08.2024, ПРАЙМ

Биткоин подорожал на десять процентов

Стоимость биткоина во вторник днем поднимается на 10%, до 55,4 тысячи долларов после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:59+0300

2024-08-06T15:59+0300

2024-08-06T15:59+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник днем поднимается на 10%, до 55,4 тысячи долларов после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.39 мск дорожал на 9,1% за сутки - до 55,01 тысячи долларов. Минутами ранее биткоин рос в цене более чем на 10% - до 55,4 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 8,9% - в среднем до 55,02 тысячи долларов. Динамика также приводится за сутки. Днем ранее биткоин потерял более 7% стоимости на фоне распродаж на мировых рынках. Фондовые биржи Азии, Европы и США упали в понедельник, а нефть в ходе торгов дешевела на 2%. Инвесторов, в частности, беспокоят перспективы экономики США после слабой статистики по безработице страны, опубликованной в пятницу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, операции с криптовалютой, биржевые торги